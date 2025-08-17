search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 09:35

Υεμένη: Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ «χτύπησε» σταθμό παραγωγής στη Σαναά

17.08.2025 09:35
HOUTHI_YEMEN

To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «χτύπησαν βαθιά μέσα στην Υεμένη, στοχεύοντας εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής που εξυπηρετούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι» στην περιοχή της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς το πρωί.

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης επλήγη από “επίθεση”, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριές της, μετέδωσε στη συνέχεια το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την φερόμενη επίθεση.

Συνεργεία εργάζονται για να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε από το περιστατικό, πρόσθεσε το Al Masirah, επικαλούμενο πηγή της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό.

Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.

Πηγή: AFP

Διαβάστε επίσης:

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Axios: Τριμερή με Πούτιν-Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει ο Τραμπ – Οι όροι της Ρωσίας και το Πεκίνο

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για 5η διαδοχική νύχτα – Πυρπόλησαν γραφεία του κόμματος Βούτσιτς (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μισός τόνος KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

zelenski trump 5543- new
ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Ο Ζελένσκι ρισκάρει άλλη μια «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες

astynomia_kordela
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω θραύσης αγωγού – Ποιος δρόμος είναι κλειστός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:20
fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μισός τόνος KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

1 / 3