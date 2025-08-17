Υεμένη: Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ «χτύπησε» σταθμό παραγωγής στη Σαναά

To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «χτύπησαν βαθιά μέσα στην Υεμένη, στοχεύοντας εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής που εξυπηρετούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι» στην περιοχή της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά.

The Israeli Navy is striking in Yemen, in the Houthis’ area of Sana’a. According to reports, the Haziz power station was hit. pic.twitter.com/vQxm1CSe6f — Israel Unplugged (@UnplugIsrael) August 17, 2025

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς το πρωί.

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης επλήγη από “επίθεση”, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριές της, μετέδωσε στη συνέχεια το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την φερόμενη επίθεση.

Συνεργεία εργάζονται για να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε από το περιστατικό, πρόσθεσε το Al Masirah, επικαλούμενο πηγή της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό.

Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.

Πηγή: AFP

