Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.
Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.
Από τους 29 τραυματίες οι δύο νοσηλευόνται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.
Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
