search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 09:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 09:15

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

17.08.2025 09:15
indonisia_seismos
Φωτογραφία αρχείου

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

Από τους 29 τραυματίες οι δύο νοσηλευόνται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Τριμερή με Πούτιν-Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει ο Τραμπ – Οι όροι της Ρωσίας και το Πεκίνο

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για 5η διαδοχική νύχτα – Πυρπόλησαν γραφεία του κόμματος Βούτσιτς (Videos)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το περίγραμμα της πρότασης Πούτιν – Τι ζητάει με αντάλλαγμα την ειρήνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pedro_pascal
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Behemoth!»: Ο πολυάσχολος Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

indonisia_seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

PROSWPIKOS_ARITHMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

putin trump zelenski 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τριμερή με Πούτιν-Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει ο Τραμπ – Οι όροι της Ρωσίας και το Πεκίνο

serbia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για 5η διαδοχική νύχτα – Πυρπόλησαν γραφεία του κόμματος Βούτσιτς (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 09:26
pedro_pascal
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Behemoth!»: Ο πολυάσχολος Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

indonisia_seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

PROSWPIKOS_ARITHMOS
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

1 / 3