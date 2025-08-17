Ινδονησία: 29 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

Significant magnitude 6.1 #earthquake 14 km north of #Poso, #Indonesia



A shallow magnitude 6.1 earthquake was reported early morning near Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.

According to Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, the quake hit… pic.twitter.com/3gIMSlXBRH — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2025

Από τους 29 τραυματίες οι δύο νοσηλευόνται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

