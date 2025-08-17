Axios: Τριμερή με Πούτιν-Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει ο Τραμπ – Οι όροι της Ρωσίας και το Πεκίνο

Tριμερή σύνοδο με τον ίδιο, τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει να διοργανώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα φέρεται να είπε ο αμερικανός πρόεδρος στους ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνόδο της Αλάσκας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Axios, ο Πούτιν έθεσε ως όρο για ειρήνη την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές επαρχίες της.

Συγκεκριμένα ο Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του για το Ουκρανικό, Στιβ Γούιτκοφ, μετέφεραν όστους ευρωπαίους πως ο ρώσος πρόεδρος ζήτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) και να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια) – σημειώνεται ότι η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ, αλλά μόνο τα 3/4 του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το Axios, παρουσίασε την προθυμία του να σταματήσει την προέλαση σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Η πρόταση αυτή απαιτεί τη μεταβίβαση σημαντικά μεγαλύτερου εδάφους από την Ουκρανία στη Ρωσία σε σχέση με το αντίστροφο — κάτι που η Μόσχα θα μπορούσε να υποστηρίξει ως λογικό, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά που η Ουκρανία θα απορρίψει σχεδόν σίγουρα. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα τμήματα της Ουκρανίας που θα αποκτήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με την πηγή» αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα.

Στο «παιχνίδι» και το Πεκίνο

Στο «παιχνίδι» φαίνεται ότι μπαίνει και το Πεκίνο καθώς ο Πούτιν εμφανίζεται να δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ωστόσο, ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές, υπονοώντας ενδεχομένως ότι θα αντιταχθεί σε μια δύναμη ασφάλειας που θα αποτελείται από στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύρων» που θα υποστηρίξει την Ουκρανία για να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική εισβολή με το Κίεβο να ακούει θετικά τη θέση Τραμπ υπέρ της ιδέας των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία στην τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

«Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο», καταλήγει το δημοσίευμα.

Νέα τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων «προθύμων» πριν μεταβεί ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Στο μεταξύ, οι ευρωπαίοι ηγέτες -που αποτελούν τον «συνασπισμό των προθύμων»- πρόκειται να πραγματοποιήσουν νέα τηλεδιάσκεψη σήμερα Κυριακή, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Δευτέρας.

Ο συνασπισμός – υπό την προεδρία του βρετανού Κιρ Στάρμερ, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει συγκεκριμένη δέσμευση από τον Τραμπ για εγγύηση ασφάλειας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το SkyNews.

O Βλάντιμιρ Πούτιν δεν απειλήθηκε επαρκώς με αμερικανικά αντίποινα, είναι κυρίαρχη διαπίστωση στην ευρωπαϊκή αποτίμηση και τα «μαθήματα» από τη διμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, «επιβάλλουν εγγυήσεις ασφαλείας», για την Ουκρανία.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός των επόμενων ωρών εάν θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Σάββατο ο γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ερωτηθείς εάν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μπορούσε να συνοδεύσει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Βάντεφουλ είπε πως αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με τον ουκρανό πρόεδρο εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

