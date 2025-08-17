Πέθανε, λόγω υποσιτισμού, η 20χρονη από τη Γάζα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία

Μια γυναίκα από τη Γάζα, η οποία είχε μεταφερθεί στην Ιταλία για θεραπεία σε κατάσταση σοβαρής ασιτίας, πέθανε στο νοσοκομείο.

Η 20χρονη Μαράχ Αμπού Ζουχρί πέταξε στην Πίζα με τη μητέρα της με νυχτερινή πτήση την Τετάρτη, στο πλαίσιο προγράμματος που είχε οργανώσει η ιταλική κυβέρνηση.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας ανακοίνωσε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε την Παρασκευή, λιγότερο από 48 ώρες μετά την άφιξή της.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι είχε υποστεί σοβαρή απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας, ενώ ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι υπέφερε από σοβαρή υποσιτισμό.

Οι προειδοποιήσεις του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για εκτεταμένο υποσιτισμό στη Γάζα, με εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από τον οργανισμό να προειδοποιούν ότι το «χειρότερο σενάριο» της πείνας εκτυλίσσεται στη Γάζα.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα και κατηγορεί τις υπηρεσίες του ΟΗΕ ότι δεν παραλαμβάνουν τη βοήθεια στα σύνορα και δεν την παραδίδουν.

Μόνο χθες πέθαναν στη Γάζα 11 άνθρωποι από την πείνα και 12 ενώ περίμεναν βοήθεια.

Περισσότερα από 180 παιδιά και ενήλικες έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Γάζα.

Απειλή για μια εποχή παγκόσμιας πείνας