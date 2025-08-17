Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για 5η διαδοχική νύχτα – Πυρπόλησαν γραφεία του κόμματος Βούτσιτς (Videos)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν, το βράδυ του Σαββάτου, για πέμπτη κατά σειρά νύχτα, σε αρκετές πόλεις της Σερβίας.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, πυρπόλησαν γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

⚠️On August 16, 2025, protesters in Valjevo torched the Serbian Progressive Party (SNS) offices, throwing flares and clashing with riot police. President Vučić vowed to arrest those involved, accusing them of attempting to destabilize Serbia. pic.twitter.com/832NGuDVp3 — Maxime Donetsk (@MaximelDonestsk) August 17, 2025

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ.

🇷🇸🚨 BREAKING: Clashes on the streets of Serbia! Offices of the ruling pro-EU party are on fire.



Protesters in Serbia are destroying the offices of President Aleksandar Vučić’s party. pic.twitter.com/zKmb6gtxdg — Global Dissident (@GlobalDiss) August 16, 2025

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση της οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Mass protests in Serbia 🇷🇸 have continued for five days, injuring hundreds of protesters🩸 and officers 👮https://t.co/xz0GwEQ8x8 pic.twitter.com/EUC0tElvPj — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) August 17, 2025

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.

