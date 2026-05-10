Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά το δραματικό 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα το 1-1 μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Με τη λήξη των δύο αναμετρήσεων χιλιάδες οπαδοί της Ένωσης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, ενώ κανείς δεν έχει φύγει από το γήπεδο αφού ακολουθεί φιέστα που έχει οργανώσει η ΠΑΕ.

