Ισραήλ: 25 συλλήψεις εν μέσω απεργίας και διαδηλώσεων για ομήρους και κατάπαυση του πυρός (Video)

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε 25 άτομα καθώς διαμαρτυρίες εν μέσω πανεθνικής απεργίας, με αίτημα την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, «σαρώνουν» τη χώρα.
Οι διαμαρτυρίες έρχονται περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μετά από 22 μήνες πολέμου που έχουν δημιουργήσει άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες στα παλαιστινιακά εδάφη.
Μια τεράστια ισραηλινή σημαία καλυμμένη με πορτρέτα των εναπομεινάντων 49 ομήρων εκ των οποίων μόνον οι 20 ζωντανοί, ξεδιπλώθηκε στην λεγόμενη Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ που αποτελεί εδώ και καιρό κεντρικό σημείο διαμαρτυριών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.
Οι διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης αρκετούς δρόμους στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, όπου οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων και η κύρια ομάδα εκστρατείας που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων κάλεσαν επίσης σε γενική απεργία την Κυριακή.
Το φόρουμ σχεδιάζει να στήσει μια σκηνή διαμαρτυρίας κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, προειδοποιώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι «αν δεν φέρουμε πίσω τώρα τους ομήρους θα τους χάσουμε για πάντα».
Πρόσφατα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ, δείχνουν δύο αδύναμους και αποστεωμένους αιχμαλώτους, εντείνοντας την ανησυχία για την τύχη των ομήρων.
Η Αίγυπτος δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι μεσολαβητές ηγούνται μιας ανανεωμένης προσπάθειας για την εξασφάλιση μιας 60ήμερης εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου συνομιλιών στο Κατάρ χωρίς καμία πρόοδο.
Σε ομιλία του σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε «τους θέλουμε πίσω το συντομότερο δυνατό», ζητώντας διεθνή πίεση στη Χαμάς.
Ωστόσο, μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς επέκριναν τις διαδηλώσεις της Κυριακής.
Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, καταδίκασε «μια διεστραμμένη και επιβλαβή εκστρατεία», προειδοποιώντας ότι θα την εκμεταλλευτεί η Χαμάς».
Υποστήριξε ότι η δημόσια πίεση για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας ουσιαστικά «θάβει τους ομήρους σε σήραγγες και επιδιώκει να ωθήσει το Κράτος του Ισραήλ να παραδοθεί στους εχθρούς του και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το μέλλον του».
Ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ, του κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο X ότι το κλείσιμο δρόμων και η διατάραξη της καθημερινής ζωής «είναι ένα σοβαρό λάθος και μια ανταμοιβή για τον εχθρό».
Η ισραηλινή αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της, λέγοντας ότι δεν θα ανεχθεί καμία «διατάραξη της δημόσιας τάξης».
Εικόνες από το δίκτυο AFPTV έδειχναν διαδηλωτές σε συγκέντρωση στο Μπίερι, ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, που ήταν μια από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση της Χαμάς, και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν διαμαρτυρίες σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.
Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.
Η ισραηλινή επίθεση άφησε νεκρούς περισσότερους από 61.897 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αξιόπιστα.
