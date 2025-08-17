Politico: Στον Λευκό Οίκο ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και ο Φινλανδός πρωθυπουργός με τον Ζελένσκι

Πληροφορίες για τους Ευρωπαίους που θα βρεθούν μαζί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, μεταφέρει το Politico, σύμφωνα με το οποίο στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Εκτιμώντας ότι πρόκειται για «τα βαριά χαρτιά» της Ευρώπης, το Politico εξηγεί ότι ο Στουμπ είναι «ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ. Η ιδέα είναι ότι ο Φινλανδός πρωθυπουργός μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι και να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε τυχόν περαιτέρω συνομιλίες».

Όσο για τον Ρούτε, το Politico σημειώνει ότι «έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ».

«Η Ευρώπη και η Ουκρανία θεωρούν τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας ως καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ δεν θα δεχτεί τα αιτήματα του Πούτιν που θεωρούν απαράδεκτα, όπως η παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία, το οποίο η Μόσχα έχει καταλάβει μόνο εν μέρει. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επιθυμούν επίσης να αποφύγουν μια νέα “ενέδρα” σε βάρος του Ζελένσκι».

Ενώ δημοσίως Ευρώπη και Ουκρανία εμφανίστηκαν αισιόδοξες μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ιδιωτικά οι αξιωματούχοι ήταν επιφυλακτικοί για την υποδοχή του Πούτιν με κόκκινο χαλί στη Δύση, όπου εξασφάλισε την επίφαση της παγκόσμιας νομιμότητας χωρίς να κάνει τις κινήσεις προς την ειρήνη που επιδιώκουν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ουκρανία.

«Οι ανησυχίες υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η συνάντηση της Παρασκευής δεν βοήθησε πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος.

