«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»: Ανάρτηση γρίφος Τραμπ

Σε μία αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), με την προαναγγέλλει πως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία.

Όλα αυτά την ώρα που οι εξελίξεις «τρέχουν» στο oυκρανικό ζήτημα, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να χαιρετίζει σήμερα την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές που προβλέπονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών χωρών της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Παράλληλα, σήμερα έγινε γνωστό πως Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

