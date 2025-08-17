search
ΚΟΣΜΟΣ

17.08.2025 14:45

Νέο παραλήρημα Νετανιάχου: Οι ισραηλινοί που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου ενισχύουν τη Χαμάς – «Στέλνουν το λάθος μήνυμα στον εχθρό»

17.08.2025 14:45
netaniahou_new

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές που ζητούν την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα ουσιαστικά ενισχύουν τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες φωνές αποδυναμώνουν τη θέση του Ισραήλ και στέλνουν το λάθος μήνυμα στον εχθρό, δίνοντάς του ελπίδες πως μπορεί να κερδίσει μέσω της διεθνούς πίεσης αντί της στρατιωτικής ήττας.

«Όσοι ζητούν σήμερα τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την ήττα της Χαμάς, όχι μόνο σκληραίνουν τη στάση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά διασφαλίζουν επίσης ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, αναφερόμενος στην επίθεση του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής εντός Ισραήλ, με καθημερινές διαδηλώσεις από πολίτες που ζητούν κατάπαυση του πυρός, επαναφορά των ομήρων και πολιτική αλλαγή. Η στάση του Νετανιάχου έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα του πολέμου για να διατηρήσει την εξουσία και να αποφύγει τις πολιτικές ευθύνες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους στο Ισραήλ σήμερα για να απαιτήσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε ισραηλινό έδαφος, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στο Ισραήλ παραμένει τεταμένο, ενώ ο διεθνής διάλογος γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα συνεχίζεται.

