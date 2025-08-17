Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε σήμερα Κυριακή στο CNN ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Πρόσθεσε επίσης πως ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

