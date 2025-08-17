search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 17:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 16:53

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

17.08.2025 16:53
witkoff_puttin

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε σήμερα Κυριακή στο CNN ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Πρόσθεσε επίσης πως ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»: Ανάρτηση γρίφος Τραμπ

Φον ντερ Λάιεν: «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί» – Ζελένσκι: «Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών»

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xardavellas-panagopoyloy-new
LIFESTYLE

«8 μήνες σήμερα… Ήξερες να ζεις τις “στιγμές”, κι εμείς μαζί σου»: Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

ILIO6THERAPEIA NEW
ΥΓΕΙΑ

Αντιηλιακού: 3 μύθοι και αλήθειες για τον ήλιο και το μαύρισμα (Video)

fagito_polemos
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου

pleurhs
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστη που φέρεται να έβρισε Εύζωνες: «Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές» – Διεκόπη η εξέταση της αίτησης ασύλου του (Video)

zesti_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καλοκαίρι: Το «κόλπο της πόρτας» που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα! (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 17:47
xardavellas-panagopoyloy-new
LIFESTYLE

«8 μήνες σήμερα… Ήξερες να ζεις τις “στιγμές”, κι εμείς μαζί σου»: Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

ILIO6THERAPEIA NEW
ΥΓΕΙΑ

Αντιηλιακού: 3 μύθοι και αλήθειες για τον ήλιο και το μαύρισμα (Video)

fagito_polemos
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανική κυβέρνηση: Τα 9 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι σε περίπτωση πολέμου

1 / 3