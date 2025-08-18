Πρώτη φορά στα χρονικά η Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος – «Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

Η Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος. Πρόκειται για καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη.

Η οργάνωση Μις Υφήλιος (MUO) δήλωσε σε ανακοίνωση που έστειλε στο CNN ότι «με χαρά επιβεβαιώνει» ότι η Αγιούμπ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Miss Universe 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

«Η οργάνωση Μις Υφήλιος καλωσορίζει με υπερηφάνεια τις εκπρόσωπους από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, τον πολιτισμικό διάλογο και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η δήλωση.

«Η Ναντίν Αγιούμπ, μια καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα μας», προσθέτει.

Η Αγιούμπ θα συμμετάσχει μαζί με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 άλλες χώρες και εδάφη στον 74ο τελικό του διαγωνισμού Μις Υφήλιος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η 27χρονη στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο The National με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Σε ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη, η Αγιούμπ δήλωσε ότι θέλει να γίνει η φωνή του παλαιστινιακού λαού.

«Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό Μις Υφήλιος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει τραγωδίες, ειδικά στη Γάζα, μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνιο, γυναίκα και παιδί, τη δύναμη των οποίων ο κόσμος πρέπει να δει», πρόσθεσε η Αγιούμπ.

«Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανα μας – είμαστε ανθεκτικότητα, ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς», σημειώνει.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω διεθνής κατακραυγής για τον πόλεμο στη Γάζα

Η απόφαση να συμπεριληφθεί μια παλαιστινιακή υποψήφια στον διαγωνισμό ομορφιάς έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με δήλωση του παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Οι αρχές στη Γάζα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς όταν αναφέρουν τον αριθμό των θυμάτων, αλλά το υπουργείο Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος, όλο και περισσότερες χώρες δεσμεύονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, με πάνω από 145 να προσχωρούν πλέον στο αίτημα για διεθνή αναγνώριση.

Πρόσφατα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ενώ η Μεγάλη Βρετανία δήλωσε πως θα το πράξει υπό όρους.

