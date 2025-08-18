search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 19:40
18.08.2025 19:08

Οι βουτιές της Κλέλιας Ανδριολάτου

18.08.2025 19:08
Untitled-design-3

Συνεχίζει τις βουτιές η Κλέλια Ανδριολάτου, σε καταγάλανα νερά, ενώ βρισκόταν σε παραλία που έφτασε με σκάφος.

Η ηθοποιός και μοντέλο συνεχίζει τις διακοπές της με τη Βάσια Κωσταρά, με την οποία τις προηγούμενες ημέρες ήταν στη Λευκάδα. Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή που η Κλέλια Ανδριολάτου βουτούσε με το μαγιό της στη θάλασσα.

