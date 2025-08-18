search
LIFESTYLE

18.08.2025 14:05

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον»

starovas_kalokairiparea

Καλεσμένος της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» ήταν το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου και για την επιστροφή του στο θέατρο.

«Αν ξαναγεννιόμουν, θα έκανα τα ίδια. Δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Δεν έχω κάνει κανένα κακό σοβαρό σε άνθρωπο. Αυτό που πέρασα τελευταία ήταν η χειρότερη φάση της ζωής μου. Μέσα από αυτά, προσπαθώ να κρατώ τα θετικά. Και στις πιο άσχημες καταστάσεις, υπάρχει κάτι θετικό, αρκεί να το βρεις. Από πάντα το είχα αυτό, αυτές τις σκέψεις», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Για την επάνοδό του στο θέατρο, ο Δημήτρης Σταρόβας είπε: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον, απελπίστηκα! Αλλά με βοήθησε και το προσαρμόσαμε στο ρόλο το πρόβλημα της ομιλίας, με έναν έξυπνο τρόπο. Σοκαρίστηκα από την απόδοσή μου, δεν μπορούσα να παίξω όπως ήθελα. Σκεφτόμουν την επάνοδό μου στη δουλειά, δεν θέλω να με λυπούνται και να αισθάνονται άσχημα. Το κοινό ήταν λίγο σφιγμένο, δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει και στο τέλος ήταν λυτρωτικό».

