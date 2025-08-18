search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
LIFESTYLE

18.08.2025 11:15

Catherine Zeta-Jones για τα τέσσερα σπίτια της: «Δεν είναι υπερβολή, αλλά άνεση»

18.08.2025 11:15
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν θεωρεί «υπερβολικό» το γεγονός ότι μαζί με τον σύζυγό της, Μάικλ Ντάγκλας έχουν τέσσερα σπίτια,

Η 55χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στους Sunday Times, στην οποία αναφέρεται ότι το ζευγάρι διαθέτει δύο κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μία στον Καναδά και μία στην Ισπανία.

Απαντώντας σε αυτό, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς τόνισε: «Ξέρω ότι ακούγεται κάπως και μου αρέσει να περιβάλλομαι από ομορφιά, αλλά δεν είναι υπερβολικό, είναι πολύ άνετο».

Η ηθοποιός δήλωσε παράλληλα ότι δεν διστάζει να ξοδέψει χρήματα για αντικείμενα που δεν είναι πρακτικά.

«Πηγαίνω σε όλα τα vintage καταστήματα στο Παρίσι», είπε και πρόσθεσε: «Αγοράζω πράγματα που πιθανότατα δεν θα φορέσω ποτέ, όπως μια υπέροχη κάπα, υπέροχα κομμάτια. Αυτή την περίοδο λατρεύω τα κλασικά Yves Saint Laurent. Ενθουσιάζομαι με βραδινά φορέματα».

Σχετικά με τα καθημερινά ρούχα συμπλήρωσε: «Για μένα, ένα τζιν είναι ένα τζιν. Να ξοδέψω 200 δολάρια για ένα λευκό μπλουζάκι; Όχι. Αλλά όταν πρόκειται για ραπτική, υπέροχα κεντήματα και τέχνη… Λατρεύω τη μόδα του θεάτρου».

Η αγάπη της για τη μόδα και τα όμορφα αντικείμενα μεταδόθηκε και στην 22χρονη κόρη της, Carys. «Αγαπάει τη ντουλάπα μου», είπε. «Πιθανότατα έχω τη μεγαλύτερη συλλογή Fendi Baguette τσαντών, και εκείνη ανακάλυψε κι άλλες στο σπίτι μου. Έχω τα πάντα, από τζιν έως πέρλες και παγιέτες», τόνισε.

Η ηθοποιός αστειεύτηκε επίσης για το πώς η ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας κρατούν τα Όσκαρ τους σε διαφορετικά σπίτια. Η ίδια κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2003 για τον ρόλο της ως Βέλμα Κέλι στο «Chicago», ενώ ο Ντάγκλας είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1988 για τον ρόλο του Γκόρντον Γκέκο στο «Wall Street».

«Το δικό μου είναι στο εξοχικό μας στη Νέα Υόρκη, το Όσκαρ του Μάικλ είναι στο διαμέρισμά μας στη Νέα Υόρκη», αποκάλυψε. «Τα κρατάμε χωριστά, έτσι, για να μην γίνεται καμία… αταξία μεταξύ τους».

Η ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους βασίζεται στον σεβασμό στον προσωπικό χώρο του άλλου. «Δεν δίνουμε σημασία στα ανοησίες που γράφονται για εμάς, αυτό είναι το βασικό», είπε αναφερόμενη στη σχέση τους. «Σεβόμαστε τον χώρο μας, είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαστε πολύ παρόμοιοι, γεννηθήκαμε την ίδια μέρα, με 25 χρόνια διαφορά», σημείωσε.

Τέλος, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναφέρθηκε στη δήλωση του Ντάγκλας στο Variety τον προηγούμενο μήνα ότι έχει «σκόπιμα» αποσυρθεί από την υποκριτική και δεν σκοπεύει να επιστρέψει. «Ο Μάικλ έχει σίγουρα κερδίσει την ευκαιρία να χαλαρώσει», σχολίασε, σημειώνοντας ότι πλέον σκοπεύει να παίζει πολύ γκολφ. «Αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ. Είναι γιος του πατέρα του και αγαπάει τη δουλειά, ας πούμε απλώς ότι η σύνταξη είναι ένα ευέλικτο concept», είπε κλείνοντας.

