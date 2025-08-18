Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα μοναστήρια»

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαρίνα Καλογήρου στο Instagram, αφιερωμένη στη γυναικεία φιλία.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως αποφάσισε να περάσει το φετινό της καλοκαίρι σε δύο μοναστήρια και έγραψε για τα όσα βίωσε και έμαθε, περνώντας ένα δυνατό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Μαρίνας Καλογήρου

«Το φετινό μου καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο στην ιερότητα της γυναικείας φιλίας. Ποτέ ξανά πριν δεν είχα νιώσει μέσα μου όλες τις πτυχές αυτού του θαύματος.

Την Παρουσία, τη συμπαράσταση και τη συγγένεια. Την εγγύτητα, τη χαρά και αυτή την αγάπη… Αυτή τη συγχώρεση και την ασφάλεια. Έκανα και δύο καινούργιες πολύτιμες φίλες.

Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα – ανθισμένα μοναστήρια. Χάρηκα να κοιτάζω μάτια που αγαπούν, που προσπαθούν, που στηρίζουν.

Η μία καινούργια μου φίλη μού είπε: “Μετά την κόρη μου, το πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου είναι η γυναικεία φιλία”. Το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή το έζησα.

Είστε κήποι, είστε στέγη στη βροχή, είστε σιωπή στη φασαρία, είστε όρμος και ξανεμιά, είστε η ειρήνη στον πόλεμο, είστε χαρά στην ασχήμια, είστε σπίτι και κρεβάτι… Είστε η χαρά μου».

