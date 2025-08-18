Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν έχει κανένα πρόβλημα ψυχιατρικό, σήμερα θα βγει υγιής και δυνατός» λέει ο δικηγόρος του (video)

Για πέμπτη ημέρα νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και ανέφερε πως υπάρχει αισιοδοξία ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα επιστρέψει σήμερα στο σπίτι του.

«Οι συγγενείς που υπεβάλαν το αίτημα, τα τελευταία δυόμισι χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή, καμία συναναστροφή και καμία σχέση. Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος… Και από εκεί και πέρα ο κάθε γιατρός που έχει μια εισαγγελική διάταξη είναι πολύ προσεκτικός. Αν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω. Και δεν μπορεί εύκολα, όταν υπάρχει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία, σε σαράντα λεπτά να την πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και να τον αφήσει ελεύθερο», είπε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης είπε στη συνέχεια: «Σήμερα, πιστεύω ακράδαντα, ότι θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή. Ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα ψυχιατρικό. Σήμερα θα βγει υγιής και δυνατός. Σήμερα αναμένουμε ότι ο Γιώργος θα πάρει εξιτήριο και θα πάει σπίτι του. Βεβαίως και θα υπάρξει νέα εξέταση σήμερα. Οι γιατροί θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και το νόμο κα θα αποφανθούν. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι επειδή ο Γιώργος δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα ότι θα πάει σπίτι του. Ο Γιώργος είναι αισιόδοξος, συζητάει με τους γιατρούς του, είναι σε ήρεμη κατάσταση».

