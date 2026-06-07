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07.06.2026 14:17

Εγκέλαδος στην Εύβοια: Τι αναφέρει στο topontiki για το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Αθανάσιος Γκανάς

07.06.2026 14:17
seismos_2004_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Αναστάτωση προκάλεσαν το μεσημέρι της Κυριακής οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Κεντρική Εύβοια και έγιναν αισθητές σε μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στην Αττική.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή πίσω από το όρος Κανδήλι  βόρεια της Χαλκίδας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, ισχυρότερη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν αρκετοί μετασεισμοί, οι μεγαλύτεροι εκ των οποίων κυμάνθηκαν κοντά στα 3 Ρίχτερ.

Ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο topontiki  εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο εκδήλωσης ενός πολύ μεγάλου σεισμού, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ζώνη της Κεντρικής Εύβοιας διαθέτει ιστορικά περιορισμένο σεισμικό δυναμικό.

Τα ιστορικά στοιχεία

Όπως ανέφερε, «η περιοχή του Προκοπίου, ο ορεινός όγκος Κανδήλι και η ευρύτερη ζώνη βόρεια της Χαλκίδας είναι γνωστές για την εκδήλωση σεισμών μέσης έντασης και όχι ιδιαίτερα μεγάλων γεγονότων. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, δεν έχουν καταγραφεί σεισμοί που να ξεπερνούν τα 5,2 έως 5,5 Ρίχτερ, γεγονός που δεν συνηγορεί σε σενάρια πολύ ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας».

Ο κ. Γκανάς υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ανάλογους σεισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ το 2014, καθώς και τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ που καταγράφηκε το 2023 ανατολικά του Προκοπίου.

Αναφερόμενος στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σημείωσε ότι «νοτιοανατολικά των Μαντουδίου υπάρχει γνωστό ρήγμα με διεύθυνση βορειοανατολική – νοτιοδυτική, το οποίο επίσης δεν θεωρείται ότι διαθέτει μεγάλο σεισμικό δυναμικό».

Δεκάδες κατολισθήσεις και ζημιές

Στο μεταξύ, οι τοπικές αρχές καταγράφουν τις συνέπειες των σεισμών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη, έχουν σημειωθεί δεκάδες κατολισθήσεις στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και δημόσια κτίρια, ενώ φθορές καταγράφηκαν και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Προκόπι κατά τη διάρκεια μυστηρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων συνεχίζονται προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η έκταση των ζημιών και να αξιολογηθεί η εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας.

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Εγκέλαδος στην Εύβοια: Τι αναφέρει στο topontiki για το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Αθανάσιος Γκανάς

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