Νάντια Μουρούζη για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: Χώρια από αυτά που λέγονται, πιστεύω ότι ήταν πολύ ευαίσθητος

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο DocVille του Documento και στον δημοσιογράφο Αντώνη Μποσκοϊτη παραχώρησε η Νάντια Μουρούζη.

Μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε και για τη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Ήμουν η τελευταία σχέση του. Από το ’90 κάτι και μετά, τον συναντούσα επί 4-5 χρόνια στον ίδιο τόπο διακοπών. Χώρια από αυτά που λέγονται, πιστεύω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος και πολύ ευαίσθητος».

Στο σχόλιο του δημοσιογράφου ότι γνώρισε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ «μάλλον σε μια παρακμιακή περίοδο» της ζωής του, η Νάντια Μουρούζη απάντησε:

«Ήταν κάπως έτσι, ισχύει. Είχε αυτές τις σκέψεις μ’ ένα παράπονο για όλους: «Αυτοί που μου κάνανε το ένα και το άλλο» συνήθιζε να λέει. Περάσαμε καλά μαζί όμως, αφού μέσα σ’ όλα αυτά είχε και πάρα πολύ χιούμορ», απάντησε η Νάντια Μουρούζη και συμπλήρωσε:

«Με τον Δημήτρη πολύ στενά ζήσαμε για 3-4 χρόνια χωρίς να παντρευτούμε. Του είχα σταθεί ύστερα από εγχειρήσεις που είχε κάνει. Μη φανταστείτε ότι αναπολούσε ιδιαίτερα το παρελθόν του, δεν θα τον άκουγες να λέει “Αχ, να ήμουν σαν τότε”. Κι αν ακόμη μοιραζόταν ιστορίες από τον παλιό κινηματογράφο, τις περνούσε μέσα από ένα πρίσμα καυστικού χιούμορ».

«Πρόσφατα φτιάχτηκε το “Καμαρίνι του Δημήτρη” στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έδωσα όσα θεατρικά αντικείμενα είχα δικά του, έδωσαν και από το ΚΘΒΕ ένα πολύ ωραίο κοστούμι του κι έτσι στήθηκε το καμαρίνι του», καταλήγει η Νάντια Μουρούζη.

