LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: «Κερνάμε και διόδια» – Το viral video στο TikTok

ria_ellinidou_new

Viral στο TikTok έχει γίνει ένα βίντεο που ανέβασε η Ρία Ελληνίδου.

Η τραγουδίστρια, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, βιντεοσκόπησε τη φίλη της που οδηγούσε, την ώρα που εκείνη πλήρωνε τα διόδια όχι μόνο για το δικό τους αυτοκίνητο, αλλά και για το όχημα που ακολουθούσε από πίσω.

«Πληρώνουμε και τους πίσω, να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ελληνίδου», είπε η οδηγός, με τη Ρία Ελληνίδου να σχολιάζει γεμάτη ενθουσιασμό: «Γεια σας, να είστε καλά. Ζω μεγάλες στιγμές».

«Κερνάμε και διόδια» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και λάικς.

@riaellinidou Κερνάμε κ διόδια .. 🤣🤣🤣 #riaellinidou #fyp #greektiktok #τικτοκ_ελλαδα #λολ ♬ original sound – Ria Ellinidou

