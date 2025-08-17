search
Δανάη Μπάρκα: «Στον έρωτα δε πρέπει να ελέγχεσαι, ούτε μπορείς να τον ελέγξεις» (Video)

17.08.2025 17:56
danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές τόσο από την καθημερινότητά της όσο και από τις καλοκαιρινές της διακοπές με αγαπημένα πρόσωπα.

Πριν από λίγες ημέρες, η παρουσιάστρια ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο την ώρα που ετοίμαζε σπανακόπιτα για τους φίλους της. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, μοιράστηκε με το κοινό της κάποιες πιο προσωπικές σκέψεις γύρω από τη ζωή και τον έρωτα.

@danaibarka__ Μεσημέρι,διακοπές,φίλοι,μαγειρική. —- #spanakopita #fypシ゚viral🖤tiktok #mpesfypgamw #greece #cooking ♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka 🌻

«Τι είμαστε; Ρομπότ να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας; Πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε; Όταν τα βλέπουμε στα σήριαλ, μια χαρά πορωνόμαστε. Στη ζωή αμέσως να κρίνουμε. Ποιοί είμαστε εμείς να κρίνουμε τις ζωές των άλλων; Στον έρωτα δε πρέπει να ελέγχεσαι, ούτε μπορείς να τον ελέγξεις. Γι’ αυτό απολαμβάνεις, χαλαρώνεις, δίνεις, παίρνεις και μαθαίνεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

