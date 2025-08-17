Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Eίμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας»

Για το παρασκήνιο και τα ευτράπελα πίσω από την πρόταση γάμου στη Σιμώνη Χριστοδούλου μίλησε ο Ανδρέας Γεωργίου στο περιοδικό ΟΚ.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, λίγους μήνες πριν γίνει πρώτη φορά μπαμπάς, περιέγραψε το επεισοδιακό τους ταξίδι στη Νέα Υόρκη.

«Είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί και είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή. Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που “έφυγε” η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο. Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό.

Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το “Μόνος στο σπίτι”, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης. Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει», περιέγραψε.

«Σταματάει η Σιμώνη για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει: “Μα τι έχεις πάθει σήμερα;”. Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις. Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω: “Πάμε να καθίσουμε εκεί”. Ε, και της έκανα την πρόταση», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

«Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας», παραδέχτηκε τέλος.

