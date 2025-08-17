search
17.08.2025 14:14

Καλάμπρια: Η καλλονή αδερφή του Νταβίντε που αναδείχθηκε «Μις Ιτάλια» (Photos)

Έναν ακόμη λόγο θα έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» για να πηγαίνουν στο γήπεδο. Εκτός από τον Ντάβιντε Καλάμπρια που θα φορά πλέον τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είναι και η αδελφή του Σάρα.

Η υποψήφια Miss Ιταλία το 2017, που συμμετείχε στην ακαδημία της Μίλαν το 2006 μέχρι τη στιγμή που την κέρδισε το μόντελινκ, βρίσκεται συχνά στο πλευρό του 28χρονου αδελφού της, πανηγυρίζοντας μαζί του στο γήπεδο και την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας με την Μπολόνια.

Λογικά, σύντομα θα βρεθεί και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ ή της Λεωφόρου.

Το 2018, σε ηλικία 18 ετών, η Σάρα Καλάμπρια κατέκτησε τον τίτλο της «Μις Ιτάλια» ανάμεσα σε 210 κοπέλες, ενώ στο παρελθόν είχε κερδίσει στο παρελθόν τον διαγωνισμό «Μις Αλπιτούρ Λομβαρδία».

