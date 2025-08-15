search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 08:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 06:55

Παναθηναϊκός: Συμφώνησε έως το 2028 ο Ντάβιντε Καλάμπρια, κοντά και στην απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα

15.08.2025 06:55
calabria pao

Την «πράσινη» φανέλα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς προβάρει πλέον ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο 28χρονος διεθνής Ιταλός δεξιός μπακ εδωσε οριστικά τη θετική απάντησή του προς τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού απ’ το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) -πριν δηλαδή απ’ τη ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League και την σπουδαία πρόκριση του «τριφυλλιου»- έχοντας στείλει τα απολύτως θετικά «μηνυματά» του εδώ και μέρες.

Ο Καλάμπρια αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (15/8) η το Σάββατο (16/8) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια, με ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω από 2 εκατ. ευρώ, συν ένα μεγάλο πριμ υπογραφής.

Ταμπόρδα: Μία… ανάσα απ’ την απόκτηση και του δημιουργικού μέσου της Μπόκα Τζούνιορς

Η μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα play off του Europa League, φέρνει έξτρα ενίσχυση στο ρόστερ των «πράσινων» ενόψει της παρουσίας τους σε League Phase του Europa ή του Conference League, καθώς μετά την πλήρη συμφωνία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, το «τριφύλλι» είναι μία… ανάσα απ’ την απόκτηση και του πολυσύνθετου, δημιουργικού Αργεντινού μέσου, Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε με την οποία κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα Αργεντινής, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις.

Έχει συμβόλαιο με την Μπόκα έως τον Δεκέμβριο του 2026, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου κι ο Παναθηναϊκός κινείται για να τον αγοράσει απ’ την ομάδα της Αργεντινής και είναι πια πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία.

Ο Ταμπόρδα παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα φύο άκρα. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς και έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής, μία με την Μπόκα Τζούνιορς το 2022 και μία με την Πλατένσε το 2025.

Στην εφετινή σεζόν που είναι σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 22 εμφανίσεις, με 6 γκολ και μια ασίστ, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η περίπτωσή του είναι ανεξάρτητη με αυτή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος παραμένει στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού και συνεχίζονται οι προσπάθειες (και) για τη δική του απόκτηση απ’ τη Μαρσέιγ.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Με λυτρωτή τον Καμαρά ο ΠΑΟΚ στα play off, 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση (Video)

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεγάλη μεταγραφή του Καλάμπρια

NBA: Εγκρίθηκε η πώληση των Boston Celtics έναντι του ποσού-ρεκόρ των 6,1 δισ. δολαρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dekapentavgoustos_tinos
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Οι παραδόσεις και τα έθιμα για την Κοίμηση της Θεοτόκου

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

aktor_generic
BUSINESS

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

PROSKINIMA_TINOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το «Πάσχα του καλοκαιριού» – Πλήθος πιστών σε ξωκλήσια και εκκλησίες

xios-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπανόρθωτη καταστροφή στο βορειοδυτικό τμήμα της Χίου: Κρανίου τόπος η Βολισσός – Προβλήματα στις υποδομές, κάηκαν σπίτια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Η ΕΡΤ βραβεύει Διακογιάννη, Κωστάλα και Πετρίδη - Media
MEDIA

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 08:50
<div style="width:1px;height:1px"></div>dekapentavgoustos_tinos
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Οι παραδόσεις και τα έθιμα για την Κοίμηση της Θεοτόκου

<div style="width:1px;height:1px"></div>fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

<div style="width:1px;height:1px"></div>aktor_generic
BUSINESS

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

1 / 3