14.08.2025 13:06

NBA: Εγκρίθηκε η πώληση των Boston Celtics έναντι του ποσού-ρεκόρ των 6,1 δισ. δολαρίων

14.08.2025 13:06
boston-celtics_1408_1920-1080_new
credit: AP

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA ενέκριναν ομόφωνα την πώληση των Σέλτικς της Βοστώνης (Boston Celtics) σ’ έναν επενδυτικό όμιλο, με επικεφαλής τον Ουίλιαμ Μπιλ Τσίσχολμ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τους διοικούντες το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της υφηλίου.

«Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του NBA.

Οι ιδιοκτήτες των Σέλτικς, με επικεφαλής τον επιχειρηματία Ουίκ Γκρούσμπεκ, ανακοίνωσαν την πώληση της ομάδας τον Μάρτιο για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συναλλαγή ρεκόρ για αμερικανικό franchise, ξεπερνώντας την αγορά των Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL, έναντι 6,05 δισ. δολαρίων το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Γκρούσμπεκ και οι συνεργάτες του αγόρασαν το 2022 τους «Κέλτες» για… μόλις 360 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Τσίσχολμ, γέννημα θρέμμα της Μασαχουσέτης και οπαδός των Σέλτικς, είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Symphony Technology, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα την Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Boston Globe. 

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ομάδα της Βοστώνης κατέκτησε το πρωτάθλημα για 18η φορά στην Ιστορία της, ενώ αυτή τη σεζόν, αποκλείστηκε στους ημιτελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας από τους Νικς της Νέας Υόρκης.

Επίσης, αυτό το καλοκαίρι, ο σύλλογος ανανέωσε το συμβόλαιο του νεαρού προπονητή Τζο Ματσούλα, του «αρχιτέκτονα» του πιο πρόσφατου τίτλου της ομάδας.

