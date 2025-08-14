search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 08:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 01:14

Super Cup: Η Παρί Σεν Ζερμέν υπέρ-πρωταθλήτρια Ευρώπης με συγκλονιστική ανατροπή, 4-3 στα πέναλτι την Τότεναμ (Video)

14.08.2025 01:14
psg tottenham

Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον… τοίχο απέναντι σε μία Τότεναμ η οποία είχε κυριαρχική παρουσία για 75 λεπτά, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν «επέστρεψε» απ’ το 0-2 και με απίστευτη αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα οδήγησε τον τελικό του UEFA Super Cup στο 2-2 και στη διαδικασία των πέναλτι, όπου αποδείχθηκε πιο εύστοχη κι επικράτησε με 4-3, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ο νεοαποκτηθείς γκολκίπερ, Λούκας Σεβαλιέ που απέκρουσε ένα πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα», ενώ νωρίτερα είχαν «σώσει» την… πατρίδα για τους Παριζιάνους οι Λι Κανγκ-ιν και Γκονσάλο Ράμος.

Μόλις στο 35ο δευτερόλεπτο το σουτ του Πέδρο Πόρο πέρασε ελάχιστα άουτ για την πρώτη μεγάλη στιγμή του τελικού, δείχνοντας τις… διαθέσεις της Τότεναμ. Στο 8’ ο Κβαρατσκέλια (που έμοιαζε έξω απ’ τα… νερά του παίζοντας δεξιός εξτρέμ) δεν μπόρεσε να κάνει καλό τελείωμα στην περιοχή της αγγλικής ομάδας, ενώ στο 23’ ο Σεβαλιέ έκανε σπουδαία επέμβαση στο τελείωμα του Ριτσάρλισον.

Στο 39’ η Τότεναμ άνοιξε το σκορ. Ο Βικάριο εκτέλεσε το φάουλ λίγο πάνω από τη σέντρα, ο Ρομέρο έπιασε την πρώτη κεφαλιά και με… σπόντα η μπάλα έφτασε στον Παλίνια. Ο Πορτογάλος σούταρε, ο Σεβαλιέ έκανε μία απίστευτη επέμβαση, η μπάλα όμως χτύπησε στο δοκάρι και έφτασε στα πόδια του Φαν ντε Φεν, που σε κενό τέρμα έκανε το 1-0.

Οι «σπερς» μπήκαν το ίδιο επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο και αφού… προειδοποίησαν στο 47’ με την προσπάθεια του Ριτσάρλισον που απέκρουσε με γροθιές ο Σεβαλιέ, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, ξανά με στατική φάση. Ο Πέδρο Πόρο εκτέλεσε φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρομέρο κινήθηκε πανέξυπνα και με κεφαλιά νίκησε τον Σεβαλιέ -που είχε κακή αντίδραση- κάνοντας το 2-0.

Στο 52’ η Τότεναμ άγγιξε και τρίτο γκολ, με την κεφαλιά του Ντάνσο που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 67’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ τέρμα του Μπαρκολά, καθώς ο Ρουίθ ήταν ακάλυπτος στην αρχή της φάσης.

Η Παρί συνέχισε να πιέζει στο τελευταίο εικοσάλεπτο αναζητώντας ένα γκολ που θα την… έβαζε ξανά μέσα στο παιχνίδι. Και παρότι σπατάλησε μία σημαντική ευκαιρία με τον Ντεμπελέ στο (71′), στο 85′ ο Λι Κανγκ-ιν -που είχε περάσει αλλαγή 17 λπτά νωρίτερα- από ασίστ του Βιτίνια μείωσε σε 2-1, δίνοντας ξανά «ζωή» στο ματς.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άρχισε να «σφυροκοπάει» την περιοχή της Τότεναμ κι εντέλει δικαιώθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τη δεύτερη «χρυσή» αλλαγή του Ισπανού τεχνικού, τον Γκονσάλο Ράμος ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά από σέντρα του Ντεμπελέ ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον τελικό (ανέλπιστα) στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί «μίλησε» ο Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος απέκρουσε το κρίσιμο τρίτο πέναλτι του Φαν ντε Φεν, την ώρα που ο Τελ «σημάδευε» εκτός εστίας στο τέταρτο χτύπημα, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρί να «σηκώσει» την κουπα χάρις στην τελευταία εύστοχη εκτέλεση του Μέντες.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Σολάνκε 0-1
Βιτίνια άουτ
Μπετανκούρ 0-2
Γκονσάλο Ράμος 1-2
Φαν ντε Φεν απέκρουσε ο Σεβαλιέ
Ντεμπελέ 2-2
Τελ άουτ
Λι Κανγκ-ιν 3-2
Πόρο 3-3
Μέντες 4-3

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 56’ Μπαρκολά, 58’ Πάτσο, 90′ Ντεμπελέ – 53’ Ριτσάρλισον, 62’ Ντάνσο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68’ Λι Κανγκ-ιν), Βιτίνια, Ντουέ (77’ Ράμος), Μπαρκολά (68’ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60’ Φαμπιάν Ρουίθ).

ΤΟΤΕΝΑΜ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72’ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ (90′ Μπέργκβαλ), Κούντους (79’ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72’ Σολάνκε).

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 – Θύελλα αντιδράσεων

Ποδόσφαιρο: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play offs του Champions League

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ispania_foties_1408_4
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Στρατώνι

eortologio1512_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγουστου

kotsovolos new
BUSINESS

Κωτσόβολος: Σταθερός τζίρος, αυξημένο προσωπικό, δυναμικές επενδύσεις και στρατηγικές υπηρεσίες τεχνολογίας

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 48χρονος ξυλοκόπησε τον πατέρα του – Εντοπίστηκε και συνελήφθη

kiirasia new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αμμώδεις θύελλες και η ανθρωπότητα που χτενίζεται… – Κοστίζουν 150 δισ. δολάρια ετησίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Η ΕΡΤ βραβεύει Διακογιάννη, Κωστάλα και Πετρίδη - Media
MEDIA

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 08:18
ispania_foties_1408_4
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Στρατώνι

eortologio1512_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγουστου

kotsovolos new
BUSINESS

Κωτσόβολος: Σταθερός τζίρος, αυξημένο προσωπικό, δυναμικές επενδύσεις και στρατηγικές υπηρεσίες τεχνολογίας

1 / 3