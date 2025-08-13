Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 – Θύελλα αντιδράσεων

Σάλος έχει ξεσπάσει με τον Ισραηλινό σπρίντερ, που έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.

Συγκεκριμένα, ο Ίντο Περέτς, λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4×100μ. ανδρών στο Τάμπερε, έκανε την προκλητική αυτή χειρονομία, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και οργή στα social media.

Για «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια», έκανε λόγο ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani, που πόσταρε και το βίντεο.

During yesterday’s U20 European Athletics 4×100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ άλλοι πρότειναν μποϊκοτάζ και αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.

Ορισμένοι ανέφεραν ότι η χειρονομία του «αποκαλύπτει τη νοοτροπία που καλλιεργείται στη χώρα του» και ότι «το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές που έκανε εκείνη τη μέρα».

