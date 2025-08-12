search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.08.2025 22:50

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

12.08.2025 22:50
vasilis charalampopoulos

Παίκτης της μπασκετικής ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι πλέον απ’ το βράδυ της Τρίτης (12/8) ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (28 χρόνων, 2.04 μέτρα), με τους «κιτρινόμαυρους» να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους μετά την υπογραφή συμβολαίου ενός έτους με αποδοχές περίπου 230.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (28 χρ., 2μ.04). Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε σήμερα (12/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1997 στην Αθήνα και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον ΠΑΟ, με τον οποίο κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα (2013, 2014, 2017, 2018) και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδος (2014, 2015, 2016, 2017).

Τη σεζόν 2017‑2018 αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, ενώ το καλοκαίρι του 2018 μεταγράφηκε στο Λαύριο και είχε μέσο όρο 7,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 12 εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στον ΟΣΦΠ, ενώ τη σεζόν 2020-2021 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Φορτιτούντο Μπολόνια. Ακολούθησε η μεταγραφή του στο Περιστέρι, όπου παρέμεινε από το 2021 έως το 2023, ενώ την περίοδο 2023-2024 αγωνίστηκε στην ισπανική Obradoiro, καταγράφοντας 5,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ισπανική Liga Endesa.

Η αρχή της σεζόν 2023-2024 βρήκε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στην Ιταλία για λογαριασμό της Ντιναμό Σάσαρι, όπου μέτρησε 8,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ αργότερα τη σεζόν αγωνίστηκε στην ισπανική Obradoiro, καταγράφοντας 5,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ μέσο όρο.

Το Καλοκαίρι του 2024 ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ, όμως στις 2 Οκτωβρίου, σε αγώνα Eurocup κόντρα στον Άρη τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δράσης για 7-8 μήνες.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Χαραλαμπόπουλος υπήρξε πρωταγωνιστής σε όλες τις «μικρές» ηλικιακές κατηγορίες. Με την Εθνική Παίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16 το 2013. Το 2015 ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18, όπου αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Το 2017, με την Εθνική Νέων, κατέκτησε ξανά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 και αναδείχθηκε και πάλι MVP.

Βασίλη, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”!».

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:11
