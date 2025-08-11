Σε οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ήρθε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ για συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2027, με τον διεθνή φόργουορντ να επιστρέφει στην Greek Basket League, μετά το τελευταίο πέρασμά του απ’ την Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ.

Οι διαπραγματεύσεις του 28χρονου άσου (2,04μ.) με τους «κιτρινόμαυρους» είχαν κορυφωθεί τα τελευταία 24ωρα και πλέον υπάρχει πλήρης συμφωνία σε όλα η οποία θα επισφραγιστεί και με υπογραφές μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Χαραλαμπόπουλος έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λαύριο και Ιωνικό, ενώ στο εξωτερικό (πλην της Τουρκ Τέλεκομ) φόρεσε τις φανέλες των ιταλικών Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο και Σάσαρι.

