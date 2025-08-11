Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

Τα χαρτιά του για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Ερασιτέχνης, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στο PAOK Sports Arena.

Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης, ο σύμβουλος επικοινωνίας, Θανάσης Κωνσταντινίδης και η Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος του Ερασιτέχνη, ενώ το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο υπεύθυνος γραφείου Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργος Πίκουλας. Οι δυο πρώτοι έκαναν τις αρχικές τους τοποθετήσεις και στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι που ήταν διαπιστευμένοι για τη συνέντευξη έκαναν τις ερωτήσεις τους.

Άλκης Ησαϊάδης: «Αισθάνθηκα απαξίωση ως άνθρωπος και θεσμός το βράδυ της επίσκεψης της ΠΑΕ»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Ησαϊάδης ανέφερε: «Δεν ήρθαμε να δώσουμε μάχη χαρακωμάτων, αλλά να δώσουμε αλήθεια, φως και προοπτική. Να πούμε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι σύμμαχος ούτε αντίπαλος κανενός. Είναι η απαρχή, θεμέλιο και η ψυχή του ΠΑΟΚ. Έχουμε καθήκον και να προστατεύουμε, και να εμπνέουμε αλλά και να εγγυόμαστε. Όμως η μάνα του Συλλόγου δεν πρέπει να σιωπά, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά γιατί ξέρουμε τι διακυβεύεται. Το γήπεδο δεν είναι απλώς ένα ακόμα έργο, είναι το σπίτι μας. Είναι για τον κάθε ΠΑΟΚτσή η μνήμη, η προσευχή, ο πόθος και η ελπίδα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Ήρθαμε για να ενημερωθεί ο κόσμος αλλά και να ενωθεί. Πάντως όχι για να υποταχθούμε. Σήμερα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας, με καθαρή ψυχή και σεβασμό στον λαό του ΠΑΟΚ και πλήρη επίγνωση το τι έχουμε στη πλάτη μας. Σήμερα μιλάει ο Ερασιτέχνης και δεν θα πάψει να μιλά μέχρι να εξασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ όπως πρέπει και αρμόζει».

Στη συνέχεια έκανε μία ιστορική διαδρομή των όσων έχουν συμβεί από τα μέσα Ιουνίου κι έπειτα που είχαν ως αποτέλεσμα την παραίτηση του (πρώην πλέον) προέδρου του ΑΣ, Θανάση Κατσαρή: «Θα ήταν σκόπιμο και καθήκον να θυμίσω το ιστορικό κάποιων κρίσιμων εξελίξεων για να είμαστε εδώ. Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ΓΣ της ΠΑΕ και ο τότε αντιπρόεδρος, Κυριάκος Κυριάκος, προτρέπει τον ΑΣ να τρέξει την υπόθεση του γηπέδου. Όλοι κατάλαβαν ότι η Νέα Τούμπα βρίσκεται σε… βαθιά κατάψυξη. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν σαν ΑΣ ΠΑΟΚ εκδίδουμε ανακοίνωση, σεβόμενοι τον ρόλο και την επιθυμία και την προτροπή των χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων για νέο γήπεδο, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Τότε λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος, κ. Κατσαρής, συναντιέται με επιφανείς ΠΑΟΚτσήδες μεταξύ των οποίων ο κ. Νίκος Πετμεζάς, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του κ. Μυστακίδη. Ο κ. Μυστακίδης αποδέχεται να αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο κ. Κατσαρής ζητάει να υπογραφεί ένα μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, μέχρι να φτάσουμε στην παραίτηση του κ. Κατσαρή. Στις 30/6 με απόφαση του ΔΣ αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη και με πρωτοβουλία μου έγιναν δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Λίγες μέρες μετά δέχθηκα τηλέφωνο από τον κ. Φωτιάδη που ανέφερε ότι πρέπει να συναντηθούμε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Εκεί ήρθε η κ. Μαρία Γκοντσάρεβα (Διευθύνουσα Σύμβουλος/CEO της ΠΑΕ) και μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας. Στις 25/7 αποστάλθηκε mail από την ΠΑΕ, με την οποία εγκαλούμαστε για την διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά, το οποίο απαντήθηκε ανάλογα μετά από μία ώρα από τη νομική σύμβολο. Στο συμβούλιο τις 28/7 όπου στο ΔΣ που βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει σταθερά για την επί τόπου υπογραφή του μνημονίου. Φυσικά δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα, με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ να αποχωρεί. Στη συνέχεια το ΔΣ αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, με τον ΑΣ να δίνει το… χρίσμα στον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12/2025 για την ανέγερση της Νέας Τούμπας. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά την διάρκεια της επίσκεψης της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες».

Θανάσης Κωνσταντινίδης: «Δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε το έγγραφο της ΠΑΕ γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές»

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ερασιτέχνη, κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος αφού συστήθηκε στους εκπροσώπους του Τύπου, στη συνέχεια πέρασε στο προκείμενο: «Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό. Δεν προτίθεμαι να πλέξω κάποιο εγκώμιο του νυν προέδρου της ΠΑΕ, γιατί δεν μου αρέσουν, και δεν αρέσουν και στον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ δεν κρινόμαστε σε επίπεδο προσφοράς ή ηθικής ακεραιότητας, υπάρχει μία τεράστια θεσμική ευθύνη στις πλάτες του ΑΣ ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντινίδης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δε δόθηκε εν λευκώ η ανέγερση της Νέας Τούμπας στον Ιβάν Σαββίδη: «Το μόνο που έπραξε ο ΑΣ είναι να μην δώσει “λευκή επιταγή” σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών. Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο. Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί από κανέναν μας. Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων. Αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οξύνει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν διχασμένος, κινδύνεψε. Υπαινιγμοί πολιτικών συμφερόντων, τους αποκρούουμε με αγανάκτηση».

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης έκλεισε την τοποθέτησή του ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάποια σχέση με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, σχολιάζοντας σχετικά: «Δεν είμαι εκπρόσωπος του κ. Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ. Μυστακίδης επέλεξε την οδό της χαμηλούς έκθεσης. Επομένως σε ό,τι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν μετά από λίγες ημέρες η ΠΑΕ θεώρησε ότι έπρεπε να άρει τη συμφωνία, είναι δικό της θέμα. Ο ΑΣ δεν λειτουργεί με λίστα αναμονής έργων, ούτε να υποδείξει τον εκάστοτε επενδυτή σε ποια τμήματα θα μπει. Οι πόρτες του ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοικτές. Ελάτε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά όχι να διχαστούμε».

Ο λόγος στη συνέχεια πέρασε και στους δημοσιογράφους, οι οποίοι έκαναν τις ερωτήσεις τους στα μέλη του πάνελ, με τους τόνους να ανεβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις.

Σε ερώτηση αναφορικά με την τεχνοκρατική επιτροπή που ο ΑΣ δεσμεύθηκε μέσω ανακοίνωσης ότι θα συσταθεί ώστε να ασχοληθεί με το θέμα του γηπέδου, ο κ. Κωνσταντινίδης απάντησε πως «… τελεί υπό σύσταση με προσωπικότητες με τεράστιο έργο, ουδέτερες. Θα γίνει κοστολόγηση του έργου και από αυτούς. Εντός των προσεχών ημερών, δεσμευόμαστε να δημοσιοποιήσουμε τη λίστα των ονομάτων που θα είναι στην επιτροπή». Ενώ σχετικά με την αποστολή «αποδεικτικού διάθεσης χρημάτων» που εστάλη από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στα γραφεία του ΑΣ και το τι θα συμβεί εάν ο Ιβάν Σαββίδης πράξει ανάλογο, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε μεταξύ άλλων: «Δεν μας εξασφαλίζει μία πηγή απόδειξης χρημάτων από το Ροστόφ, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η καταληκτική ημερομηνία δεν ετέθη λόγω πίεσης, απλώς έπρεπε να θέσουμε κάποια χρονικά όρια».

Κατερίνα Γιαννακοπούλου: «Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία – Ζητήσαμε εγγυήσεις ότι υπάρχουν τα χρήματα για το νέο γήπεδο»

Ερωτηθείς η κ. Γιαννακοπούλου για το πώς έφτασε ο ΑΣ στην υπογραφώ μνημονίου με τον κ. Μυστακίδη, η νομικός έκανε μία ιστορική αναδρομή: «Μετά την ΓΣ της ΠΑΕ, στις 16/6 στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ ο πρόεδρος Κατσαρής ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον κ. Πετμεζά, άλλοτε επικοινωνιακός σύμβουλος του Νίκου Βεζυρτζή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον κ. Μυστακίδη. Ο κ. Μυστακίδης είναι άνθρωπος αυτής της πόλης, είναι ΠΑΟΚτσής, μέλος της οικογένειάς του ήταν μέλος στο ΔΣ του ΠΑΟΚ επί Σεργιαννίδη. Είχε σουίτα για πέντε χρόνια στην ΠΑΕ, τον ξέρουν όλοι και τα συναισθήματά του είναι ΠΑΟΚτσήδικα. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι ο κ. Κατσαρής απευθύνθηκε μέσω του κ. Πετμεζά στον κ. Μυστακίδη και όταν ήρθε στο συμβούλιο, είπε δώστε μου την εξουσιοδότηση να μιλήσω με τον κ. Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων. Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι έχω ένα γήπεδο που επιθυμώ την ανακατασκευή του στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή, ο κ. Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ να συμβάλλω, χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια. Αυτή ήταν όλη η συμφωνία. Και περαιτέρω, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν πρόλαβε ποτέ να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα άρχισε μία επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησαν στην παραίτηση του κ. Κατσαρή. Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συμφωνία. Είπε “είμαι εδώ και έχω τη θέληση και τα κεφάλαια να φτιάξω το γήπεδο”. Και έστειλε το proof of funds για να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια. Και κάθεται στην άκρη. Και αυτό γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι 13 χρόνια στην ΠΑΕ και έχει φέρει τα πάντα στον σύλλογο. Δεν ζητήσαμε εγγυητική από τον κ. Σαββίδη, απλώς μία απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια για τη Νέα Τούμπα. Μετά την παραίτηση Κατσαρή και την ανάληψη των καθηκόντων από τον κ. Ησαϊάδη, έγιναν δύο φορές συναντήσεις στην ΠΑΕ με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και τους συμβούλους, όπου ερωτηθήκαμε ποια είναι η συμφωνία με τον κ. Μυστακίδη. Την επομένη μέρα, αρχίσανε όλα τα σάιτ να βομβαρδίζουν τον κ. Κατσαρή. Στη συνάντηση που είχαμε με την ΠΑΕ, ενημερώθηκε γι’ αυτά που έπρεπε. Το ότι δεν πήραμε ένα συμφωνητικό να το περιφέρουμε στους δρόμους, φυσικά και είναι λογικό. Είδατε κάποιον επιχειρηματία να επιφέρει τις συμβάσεις στα social media; Φυσικά ενημερώθηκαν όσο έπρεπε να ενημερωθούν, δεν κρύβαμε τίποτα, αυτό ειπώθηκε και τότε».

Στο σημείο εκείνο παρενέβη ο κ. Κωνσταντινίδης για να διευκρινίσει πως «… ζητήσαμε από τον κ. Σαββίδη να πάρουμε μία εγγυητική επιστολή με χρήματα εκπορεύομενα εκτός Ρωσίας, λόγω των γεοπολιτικών προβλημάτων, του πολέμου και των capital controls που υπάρχουν», ενώ η κ. Γιαννακοπούλου προσέθεσε: «Θέμα εγγυητικής θα γίνει όταν πραγματοποιηθούν οι μελέτες. Όταν υπογράψαμε το 2012 την παραχώρηση της ΠΑΕ με τον κ. Σαββίδη είχαμε διαπραγματεύσεις για πάνω από μία εβδομάδα, πως τώρα για ένα τόσο μεγάλο έργο θα παρθούν αποφάσεις τόσο γρήγορα; Ενώ με ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές για τρέχοντα ζητήματα, κανένας δεν μου ζήτησε να δούμε μαζί το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, ένα τόσο φλέγον ζήτημα».



Κάπου εκεί ήρθε και η έκρηξη του κ. Ησαϊάδη, ο οποίος έκανε λόγο για απειλητικό έγγραφο (email) που έλαβε όσον αφορά τη στάση του αναφορικά με τη Νέα Τούμπα για να συμπληρώσει: «Μας ζητήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δια δακτύλου να υπογραφεί το μνημόνιο, αλλιώς είναι άρνηση». Η δικηγόρος του Ερασιτέχνη, ρωτήθηκε και για τη στάση που κράτησαν οι Θανάσης Χατζόπουλος (πρόεδρος της ΚΑΕ) και Αντώνης Τσαλόπουλος (πρόεδρος του ΤΑΠ και μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ), οι οποίοι υποστήριξαν ανοιχτά τον Ιβάν Σαββίδη.

«Τα μέλη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι και μέλη του ΑΣ. Έχουν προσφέρει όλοι τους στον ΠΑΟΚ. Η προσφορά και ο σεβασμός προς τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζεται από τον ΑΣ εμπράκτως. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνεργάτες, φίλοι, κάθε μέρα έχουμε επαφή μαζί τους, περάσαμε μαζί χαρές, λύπες, πανηγυρίσαμε πρωταθλήματα και έχουμε ένα κοινό στόχο, το καλό του ΠΑΟΚ. Είναι σεβαστή η διαφορετική άποψη, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένα οικοδόμημα, έχει θεσμικά όργανα και έχει καταστατικά και συλλογικά όργανα. Οι αντιρρήσεις πώς πρέπει να εκφράζονται; Με τον διάλογο, στα καταστατικά όργανα. Γιατί ο διάλογος είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Κανένας δεν απαγόρεψε τον διάλογο, γι’ αυτό ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν θα απαντούσε σε κανέναν. Αλλά όταν υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είναι απλήρωτα τα τμήματα, δεν γίνεται να μην τοποθετηθείς. Ελάτε πρώτα να εκφράσετε την διαφορετική σας άποψη και να πάρετε τις απαντήσεις. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση προξενεί τριγμούς και φέρνει την διχόνοια», τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου.

Καθώς τέθηκε θέμα και για την οικονομική σχέση του ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ, η νομική εκπρόσωπος ξεκαθάρισε: «Ο νόμος προβλέπει ρητά και με σαφήνεια ποιο είναι το αντάλλαγμα που πρέπει να δίνει κάθε ΑΕ στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο για τη χρήση ονόματος, εμβλήματος και αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ποσοστό είναι 10% ως προνομιούχο μέρισμα επί των καθαρών εσόδων κάθε σεζόν, για την ονομασία και το έμβλημα, 15% επί των ακαθαρίστων για τη χρήση του γηπέδου και 15% επί των διαφημίσεων του αγωνιστικού χώρου. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εκχωρήσει πολλά έσοδα από την εκμετάλλευση του γηπέδου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παίρνει από τον Ιβάν Σαββίδη αυτά που ορίζονται βάσει νόμου».



Κλείνοντας, ο Άλκης Ησαϊάδης αποκάλυψε: «Καλέστηκα από τον κ. Μυστακίδη έχοντας μία συνάντηση ως νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Βρέθηκα μαζί του και μου έδειξε τις διαθέσεις του αλλά μου είπε ότι το πλεονέκτημα το έχει ο κ. Σαββίδης, από εκεί και πέρα δεν ήταν η συνάντηση για να ζητήσω χρονοδιαγράμματα. Από την άλλη πλευρά ήθελαν να το υπογράψουμε εδώ και τώρα, άρα το θέμα “χρονοδιαγράμματα”, μπορεί να συζητηθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να παρθούν αποφάσεις; Επαναλαμβάνουμε ότι τον πρώτο λόγο για τη Νέα Τούμπα τον έχει ο Ιβάν Σαββίδης, όμως είναι οι όροι και οι εγγυήσεις. Παρακαλώ, σταματήστε τα διχαστικά δημοσιεύματα, βάλτε πάνω απ’ όλους το καλό του ΠΑΟΚ».

