Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο… αμφιλεγόμενο φιλικό

Με τους Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου να ξεκουράζονται μετά το «έντονο» φιλικό του Σαββάτου (9/8) με τους Σέρβους και τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη στην Αθήνα, ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να δώσει χρόνο κι ευκαιρίες στη νεανική «second unit» (Χουγκάζ, Κατσίβελη, Λιοτόπουλο, Μπαζίνα, Σαμοντούροφ, Νετζήπογλου) στο «αμφιλεγόμενο» φιλικό με το Ισραήλ, με την Εθνική Ομάδα να γνωρίζει την ήττα με 58-75.

Στη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών «EcommBx Cup», που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου, η «δεύτερη ομάδα» της Ελλάδας είχε ανταγωνιστική παρουσία μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος δεν βρήκε λύσεις στην επίθεση και με τρομερή αστοχία απ’ τα 6,75μ. (7/27 τρίποντα), δεν είχε «απαντήσεις» απέναντι στους Ισραηλινούς που νίκησαν την ελληνική ομάδα -έστω και σε φιλικό- για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75

Διαιτητές: Πρπα, Κουνελλές, Τσιμπούρης.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο και με τους Ντόρσεϊ, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη «πυλώνες» της επίθεσης, συντηρούσε μέχρι το ημίχρονο ένα ισχνό προβάδισμα, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα ήταν πάρα πολύ άστοχη, σημείωσε μόλις 17 πόντους και μοιραία ηττήθηκε απ’ τους Ισραηλινούς που είχαν περισσότερους παίκτες σε καλή βραδιά. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγωνίστηκε μόλις 7:06 διότι αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση κι αποσύρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο στα αποδυτήρια.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

Ισραήλ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Άβντια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Γκινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).

