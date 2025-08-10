search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 22:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 22:38

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο… αμφιλεγόμενο φιλικό

10.08.2025 22:38
ethniki-new

Με τους Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου να ξεκουράζονται μετά το «έντονο» φιλικό του Σαββάτου (9/8) με τους Σέρβους και τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη στην Αθήνα, ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να δώσει χρόνο κι ευκαιρίες στη νεανική «second unit» (Χουγκάζ, Κατσίβελη, Λιοτόπουλο, Μπαζίνα, Σαμοντούροφ, Νετζήπογλου) στο «αμφιλεγόμενο» φιλικό με το Ισραήλ, με την Εθνική Ομάδα να γνωρίζει την ήττα με 58-75.

Στη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών «EcommBx Cup», που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου, η «δεύτερη ομάδα» της Ελλάδας είχε ανταγωνιστική παρουσία μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος δεν βρήκε λύσεις στην επίθεση και με τρομερή αστοχία απ’ τα 6,75μ. (7/27 τρίποντα), δεν είχε «απαντήσεις» απέναντι στους Ισραηλινούς που νίκησαν την ελληνική ομάδα -έστω και σε φιλικό- για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75

Διαιτητές: Πρπα, Κουνελλές, Τσιμπούρης.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο και με τους Ντόρσεϊ, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη «πυλώνες» της επίθεσης, συντηρούσε μέχρι το ημίχρονο ένα ισχνό προβάδισμα, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα ήταν πάρα πολύ άστοχη, σημείωσε μόλις 17 πόντους και μοιραία ηττήθηκε απ’ τους Ισραηλινούς που είχαν περισσότερους παίκτες σε καλή βραδιά. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγωνίστηκε μόλις 7:06 διότι αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση κι αποσύρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο στα αποδυτήρια.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

Ισραήλ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Άβντια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Γκινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).

Διαβάστε επίσης:

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

Μπάσκετ: Να ακυρωθεί το φιλικό της Εθνικής με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο… αμφιλεγόμενο φιλικό

un oie 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

sillipsi_0205_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σύλληψη 28χρονου Γερμανού για φωτιά σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα – Επί ποδός ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 22:49
pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο… αμφιλεγόμενο φιλικό

un oie 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

1 / 3