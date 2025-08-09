«Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ»: Διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ στο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ – Παίρνει διαρκώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

Δεν έφτανε στην Εθνική μπάσκετ το «περίεργο» κλίμα που επικρατεί εσωτερικά της ομάδας, ήρθε και η επιλογή της ΕΟΚ να παίξει φιλικό με το Ισραήλ εν μέσω πανελλαδικών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στη Γάζα και εντελώς αναμενόμενα οι αντιδράσεις των Ελλήνων οπαδών μοιάζουν τις τελευταίες ώρες να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ένα διαδικτυακό κίνημα μποϊκοταρίσματος της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ έχει αρχίσει να εξελίσσεται και μέσα σε 24 ώρες είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που δηλώνουν πως συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από μια ανάρτηση του «Humba» («Τριμηνιαίο Περιοδικό {έντυπο} για το κοινωνικό πολιτικό νόημα των σπορ, την εμπειρία του γηπέδου & την οπαδική κουλτούρα» κατά δήλωσή του) στην σελίδα του στο Facebook μέσω της οποίας καλεί στο να μην παρακολουθήσει κανείς το συγκεκριμένο φιλικό ούτε από το γήπεδο ούτε με κανέναν άλλο τρόπο και καλεί τους επίσημους φορείς να πάρουν θέση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα που έχει ως τίτλο: «Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ» και.. υπότιτλο τη φράση: «Δεν υπάρχει fair play με γενοκτόνους»:

«Tα ψέματα έχουν τελειώσει. Η χαλαρότητα πλέον δεν είναι ανεχτή, ούτε οι ίσες αποστάσεις.

Πλέον μιλάμε για φρίκη σε ζωντανή μετάδοση.

Κάθε επιχείρημα ή αφήγηση, είναι για την περασμένη περίοδο.

Πλέον μετράει τί (δεν) πράττεις και τί (δεν) λες!

Στις 10/08, το BDS Greece και η March to Gaza Greece, έχουν καλέσει πανελλαδική κινητοποίηση.

Όμως, την ίδια μέρα η “επίσημη αγαπημένη” εθνική Ελλάδος μπάσκετ ανδρών, στα πλαίσια τετραεθνούς τουρνουά – στην Κύπρο – θ΄αντιμετωπίσει την εθνική του Ισραήλ!

Αδυνατούμε ν΄αντιληφθούμε την αιτία, όσα “μπασκετικά” επιχειρήματα κι αν χρησιμοποιηθούν. Η διοίκηση Λιόλιου στην Hellenic BasketBall Federation είναι υπόλογη. Ωστόσο, καλό θα είναι επιτέλους να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια άποψη από το συνδικαλιστικό σωματείο των καλαθοσφαιριστών, τον ΠΣΑΚΚ , όπως και του ΠΣΑΤ αλλά και της ΠΟΣΠΕΡΤ, μιας και οι ΕΡΤl – ΕΡΑσπορ 101,8 | ERT Sports έχουν αναλάβει την κάλυψη των φιλικών αγώνων.

Προτρέπουμε:

σε συντονισμένη αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών διαμαρτυρίας ή/και την αποστολή μηνυμάτων/αρνητικών σχολίων στο ΦΒ:

Δεν ενισχύουμε με τα κλικ μας ούτε την ψηφιακή απήχηση ούτε την ορατότητα του φιλικού αυτού. Η σιωπή μας στα metrics είναι θέση. Διαμαρτυρόμαστε για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στις 10 Αυγούστου, την ίδια μέρα που προωθούνται δράσεις σε ελληνικά νησιά ενάντια στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Προτρέπουμε σε

Διάλογο για τη θέση της ελληνικής Ομοσπονδίας ως προς πιθανές ενέργειες για κυρώσεις στην Ομοσπονδία του Ισραήλ προς τη FIBA Europe.

Λήψη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, για φιλοξενία παιδιών από τη Γάζα, αποστολή φαρμακευτικού υλικού, αθλητικής ένδυσης κι εξοπλισμού στην #Παλαιστίνη».

Για την ώρα, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή…

