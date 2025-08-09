Άγριο «κράξιμο» στην UEFA για τον τρόπο που παρουσίασε τον θάνατο του «Πελέ της Παλαιστίνης» – Σκοτώθηκε ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρόπος που επέλεξε η UEFA να ανακοινώσει τον θάνατο του «Πελέ της Παλαιστίνης», Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ.

Η διοργάνωση επαίνεσε τον πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης -που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση ενώ περίμενε στην ουρά, όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες του, για επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, την περασμένη Τετάρτη- λόγω του εξαιρετικού ταλέντου του. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τον τρόπο που πέθανε ούτε «έδειξε» τον ισραηλινό στρατό ως υπαίτιο για τον θάνατό του.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

«Πόσο αξιολύπητο που δεν κατονομάζετε πώς τον σκότωσε το Ισραήλ ενώ ήταν στην ουρά για να πάρει βοήθεια για τα πεινασμένα παιδιά του. ΝΤΡΟΠΗ», σχολίασε στο Χ ο δημοσιογράφος Αχμέντ Σιχάμπ-Ελντίν.

«”Αντίο”, σαν να πέθανε από γεράματα ή φυσικά αίτια. Δολοφονήθηκε από το Ισραήλ», έγραψε ο Άσαλ Ραντ, μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής και μη μόνιμος συνεργάτης στο DAWN στο X.

Δεκάδες ήταν τα αρνητικά σχόλια άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδειτικά:

Yet @UEFA allows Israel to continue membership. Genocide lovers. August 9, 2025

He was deliberately killed by Israeli terrorists while starving and waiting for humanitarian aid, this is very terrible. @grok August 9, 2025

Πάνω από 300 νεκροί

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 321 άτομα από την ποδοσφαιρική κοινότητα της Παλαιστίνης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Palestinian football star Suleiman al-Obaid — also known as the “Pele of Palestinian football” — was killed in an Israeli air strike while waiting for aid in Gaza; he’s one of 321 football-industry figures killed in the ongoing genocide. pic.twitter.com/zhlT5c9Y9X — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 7, 2025

Ανακοίνωση για την τραγική απώλεια εξέδωσε και η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA). Ο Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως «Πελέ της Παλαιστίνης», ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της πόλης του, τον Khadamat Al-Shati Club. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στον Al-Amari Youth Center Club στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά στον Gaza Sports Club, πριν καταλήξει στην εθνική ομάδα

«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Al-Obeid σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον έναν από τους λαμπρότερους αστέρες του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε στην ανακοίνωση της η ομοσπονδία.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

