ΑΘΛΗΤΙΚΑ

09.08.2025 16:01

Άγριο «κράξιμο» στην UEFA για τον τρόπο που παρουσίασε τον θάνατο του «Πελέ της Παλαιστίνης» – Σκοτώθηκε ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

09.08.2025 16:01
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρόπος που επέλεξε η UEFA να ανακοινώσει τον θάνατο του «Πελέ της Παλαιστίνης», Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ.

Η διοργάνωση επαίνεσε τον πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης -που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση ενώ περίμενε στην ουρά, όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες του, για επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα, την περασμένη Τετάρτη- λόγω του εξαιρετικού ταλέντου του. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τον τρόπο που πέθανε ούτε «έδειξε» τον ισραηλινό στρατό ως υπαίτιο για τον θάνατό του.

«Πόσο αξιολύπητο που δεν κατονομάζετε πώς τον σκότωσε το Ισραήλ ενώ ήταν στην ουρά για να πάρει βοήθεια για τα πεινασμένα παιδιά του. ΝΤΡΟΠΗ», σχολίασε στο Χ ο δημοσιογράφος Αχμέντ Σιχάμπ-Ελντίν.

«”Αντίο”, σαν να πέθανε από γεράματα ή φυσικά αίτια. Δολοφονήθηκε από το Ισραήλ», έγραψε ο Άσαλ Ραντ, μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής και μη μόνιμος συνεργάτης στο DAWN στο X.

Δεκάδες ήταν τα αρνητικά σχόλια άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδειτικά:

Πάνω από 300 νεκροί

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 321 άτομα από την ποδοσφαιρική κοινότητα της Παλαιστίνης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ανακοίνωση για την τραγική απώλεια εξέδωσε και η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA). Ο Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως «Πελέ της Παλαιστίνης», ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της πόλης του, τον Khadamat Al-Shati Club. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στον Al-Amari Youth Center Club στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά στον Gaza Sports Club, πριν καταλήξει στην εθνική ομάδα

«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Al-Obeid σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον έναν από τους λαμπρότερους αστέρες του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε στην ανακοίνωση της η ομοσπονδία.

