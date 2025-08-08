Μπορεί να απέχουμε μόλις 20 ημέρες από το τζάμπολ στο Eurobasket, αλλά το κλίμα (όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες) στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ μόνο ιδανικό δεν το λες. Κάτι έχει στραβώσει, κάτι δεν πάει και τόσο καλά στο εσωτερικό, αλλά και στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έλεγαν και οι παλιοί. Κάτι που αποτυπώθηκε και στη Media Day της Τρίτης (5/8).

Εξάλλου, η φαγωμάρα και η γκρίνια δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν την εμφάνισή τους. Εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα «εθνικά μας σπορ». Το πρώτο δείγμα της εθνικής απέναντι στο Βέλγιο, όπου δεν είναι και καμιά υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ήταν σίγουρα θετικό. Ο Βασίλης Σπανούλης δοκίμασε αρκετά πρόσωπα και σχήματα, ενώ στα επόμενα φιλικά αναμένεται να ενσωματωθεί και το «αστέρι» της ομάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι μιλάμε για έναν από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, και πρέπει να θεωρούμαστε το λιγότερο τυχεροί αν όχι ευλογημένοι, που μετά από μία ακόμη απαιτητική σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, ο Γιάννης δίνει το παρών στις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Πάμε όμως τώρα στα πιο ουσιαστικά.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια ξεκάθαρη κατάσταση και για γεγονότα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Από τη μία, η εκκωφαντική σιωπή – απουσία του προέδρου της ΕΟΚ, κ. Βαγγέλη Λιόλιου, του οποίου η στάση προκαλεί πολλά ερωτήματα, και από την άλλη η διαμάχη Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού η οποία έχει έντονο αντίκτυπο στην ομάδα.

Η καταγγελία των παικτών του Παναθηναϊκού

Περίπου πριν από μία εβδομάδα διέρρευσε στον Τύπο η καταγγελία των διεθνών παικτών του Παναθηναϊκού προς τον πρωθυπουργό, μέσω της οποίας στρέφονται ευθέως κατά της ΕΟΚ και της ηγεσίας της. Δηλαδή, του Βαγγέλη Λιόλιου. Μιλάμε για πέντε παίκτες, που είναι τώρα στην αποστολή της Εθνικής και είναι σίγουρο ότι η πλειοψηφία αυτών θα δώσουν το «παρών» στην τελική 12άδα.

Η ΕΟΚ με τη σειρά της άφησε αναπάντητη την καταγγελία και επέλεξε τη σιωπή. Η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια των τελικών της Basket League όχι μόνο δεν έληξε, αλλά με τη συγκεκριμένη κίνηση-πρωτοβουλία δείχνει ότι η «φωτιά» που άναψε τότε παραμένει ολοζώντανη και δυστυχώς θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Ο εκ των ηγετών και αρχηγών της ομάδας, Κώστας Σλούκας, έχει υπογράψει ένα χαρτί στο οποίο τονίζει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι ο υπεύθυνος για την «κακή διαιτησία» στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν ενδιαφέρεται να αλλάξει αυτό. Και αυτό σε μια χρόνια που κατά πάσα πιθανότητα ο 35χρονος γκαρντ θα φορέσει για τελευταία χρονιά τα γαλανόλευκα. Με τι ωραία ψυχολογία δηλαδή ξεκίνησε η προετοιμασία…

Οι «ηχηρές απουσίες»

Οι απουσίες των διεθνών (και) φέτος είναι ηχηρές. Είτε για σοβαρούς λόγους, είτε για… αναίτιους. Παίκτες που απέχουν γιατί δεν γουστάρουν τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, παίκτες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με τον τωρινό προπονητή. Παίκτες «τραυματίες» που θα έπαιζαν κανονικά αν η φανέλα είχε άλλο χρώμα από το μπλε. Και εφτά-οχτώ που θα τραβήξουν και πάλι όλο το λούκι.

Από την ανακοίνωση της αρχικής αποστολής διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με δύο αθλητές που σίγουρα αν τους είχαμε θα ήμασταν ένα επίπεδο πάνω. Ο λόγος για τους Ρογκαβόπουλο και Παπαγιάννη, που χωρίς να έχουν τον παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού, χωρίς να έχουν καταπόνηση από την περασμένη σεζόν, έθεσαν εαυτούς εκτός για «προσωπικούς λόγους». Ο Καλάθης και ο Γουόκαπ θα δουν και αυτοί το Ευρωμπάσκετ από την τηλεόραση για άλλους λόγους βέβαια ο καθένας. Πάνε οι εποχές που η Εθνική Ομάδα θεωρούνταν η ύψιστη τιμή για τους παίκτες. Όχι, ότι δε συνέβαιναν και παλαιότερα αυτά, αλλά όχι με τόσο προφανή και προκλητικό τρόπο.

Ειδικά, για τον πρώτο έριξε και τη «σπόντα» του στη Media Day της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης. «Ξέρετε πολλά παιδιά 23 χρονών να μην θέλουν να συμμετάσχουν στην εθνική ομάδα; Εγώ δεν ξέρω», τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Άραγε για ποιο λόγο η Ομοσπονδία επέλεξε να μην σχολιάσει και να μην τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα; Γιατί επιλέγει να μην παίρνει θέση για το τι συμβαίνει γύρω από την Εθνική; Είναι οι προσωπικές σχέσεις του παίκτη με τον κ. Λιόλιο ο βασικός λόγος που τον κρατούν εκτός ομάδας για 2ο συνεχόμενο καλοκαίρι; Και στην τελική ποιος θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και γιατί όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε μια Εθνική που είναι σαν να… βαδίζει μόνη της;

🇬🇷 Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην Media Day της εθνικής. pic.twitter.com/VjBBz5C0pY — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 5, 2025

Η Ομοσπονδία οφείλει μια απάντηση πρώτα απ’ όλα στα παιδιά που θα δώσουν το παρών βάζοντας στην άκρη, εγωισμούς, διαξιφισμούς, αιώνιες κόντρες, ξεκούραση και πολλά ακόμη. Από τον μπαρουτοκαπνισμένο αρχηγό Κώστα Παπανικολάου που στα 35 του δίνει για ακόμη μια φορά το παρών, από το «last dance» του Σλούκα, έως και τα παιδιά που βγαίνουν μπροστά στα παράθυρα του Ιανουαρίου όπως ο Κατσίβελης, ο Χουγκάζ, ο Καραγιαννίδης, αλλά και ο συγκινητικός Θανάσης Αντετοκούνμπο που δείχνει πόσο πολύ αγαπά αυτή την ομάδα.

Από τον Μήτρογλου έως και τον Λαρεντζάκη και όλους τους υπόλοιπους που ξέρουμε ότι θα δώσουν το 101% των δυνατοτήτων τους για κάτι καλό.

Το «φάουλ» της ΕΟΚ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος με τη σειρά του φαίνεται να παρακολουθεί ατάραχος (;) όλα αυτά που συμβαίνουν στην «επίσημη αγαπημένη» και δεν παίρνει προκλητικά θέση για το τι συμβαίνει. Όπως προκλητικά δεν πήρε θέση για το «show» που παρακολουθήσαμε τον Ιούνιο μεταξύ των δύο αιωνίων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Εθνική θα κληθεί να παίξει με το Ισραήλ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας την Κυριακή (10/8). Λες και χάθηκαν οι ομάδες…

Καλά εκεί στην ομοσπονδία ζουν σε κάποιον δικό τους κόσμο; Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τη διεθνής κατακραυγή ενάντια στο Ισραήλ; Δεν βλέπουν τις αντιδράσεις της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε ένα κράτος-δολοφόνο; Τι δουλειά έχει η Εθνική Ελλάδας να παίζει φιλικό με την ομάδα χώρας που καταγγέλλεται από την παγκόσμια κοινότητα για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου;

Ξέρω, πολλοί θα πείτε τι σχέση έχει η Εθνική Ομάδα με τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές αποφάσεις; Έχει όσο η FIFA και η UEFA πέταξαν έξω από όλες τις διοργανώσεις την εθνική Ρωσίας και τις ρωσικές ομάδες το 2022, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκτός, και αν οι αθλητές δεν είναι άνθρωποι… Είμαι σίγουρος ότι πολλά από τα παιδιά που συμμετέχουν στη φετινή προσπάθεια δεν τρελάθηκαν με την ιδέα ενός τέτοιου φιλικού…

ΥΓ Το ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το κλίμα και να έχει δημιουργηθεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα και γύρω από την ομάδα δεν σημαίνει ότι θα αποτύχουμε στο Eurobasket. Ίσα-ίσα που έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια το «οικογενειακό» κλίμα και τη σχεδόν πλήρης εθνική, τι αποτελέσματα έφεραν. Εξάλλου, πολλές φορές οι επιτυχίες ήρθαν όταν οι άλλοι μας θεωρούσαν αουτσάιντερ.

ΥΓ1 Είναι πολλά τα παραδείγματα όπου στο παρελθόν ομάδες με πολύ χειρότερο κλίμα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, στην πορεία τους πέτυχαν θαύματα. Το κλίμα άλλωστε αλλάζει με τις νίκες και χαλάει με τις ήττες. Οπότε καλύτερα ας κρατάμε μικρό καλάθι για την πορεία αυτής της ομάδας.

ΥΓ2 Η ΕΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να θυμηθεί τον ρόλο της και να δώσει απαντήσεις σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και όχι να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα σαν να μην τρέχει τίποτα!

