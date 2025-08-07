Europa – Conference League: Ώρα Ευρώπης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Μάχες πρόκρισης με Σαχτάρ, Βόλφσμπεργκερ και Άρη Λεμεσού

Σημαντική είναι η αποψινή (7/8) βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τρεις εκπρόσωποι μας ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς στο Champions League, επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00, Cosmote Sport 1HD) στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ κάνει την πρεμιέρα του στο Europa League, αντιμετωπίζοντας στην Τούμπα τη Βόλφσμπεργκερ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:30 και μεταδίδεται ζωντανά από το OPEN.

Τέλος, η ΑΕΚ συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Conference League, έχοντας αφήσει πίσω της το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση είναι ο Άρης Λεμεσού, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην Κύπρο στο «Αλφαμέγα». Η σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2 HD.

ΑΕΚ: Στην Κύπρο με 2.000 οπαδούς στο πλευρό της

Με το βλέμμα στα playoffs του Conference League και το μυαλό αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» (19:00) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ταξίδεψε στην Κύπρο για να βάλει τις βάσεις της ευρωπαϊκής της συνέχειας, γνωρίζοντας καλά πως ο αντίπαλος μόνο εύκολος δεν είναι. Ωστόσο, θα έχει την στήριξη του κόσμου της, καθώς το παρών θα δώσουν πάνω από 2.000 φίλαθλοί της!

Η πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά ήρθε με επαγγελματικό τρόπο, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας να αποδεικνύεται αρκετό, καθώς στη ρεβάνς η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό, ήταν σταθερή στην άμυνα και πλησίασε το γκολ στο φινάλε, με το δοκάρι του Πιερό. Ενόψει του αγώνα με τον Άρη, ο Νίκολιτς, πάντως, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, αρνούμενος να αποδεχθεί τον τίτλο του φαβορί.

Αγωνιστικά, η μεγαλύτερη «σπαζοκεφαλιά» αφορά τον Ρότα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από αδιαθεσία και παραμένει αμφίβολος. Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο Νίκολιτς θα αναγκαστεί σε λύση ανάγκης στο δεξί άκρο, αφού ο Οντουμπάτζο έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Γιόβιτς, που μπήκε στη λίστα αντί του Μαρσιάλ, δεν ταξίδεψε με την αποστολή και υπολογίζεται για τον επαναληπτικό, ενώ ο Μαρίν διεκδικεί θέση βασικού πίσω από το δίδυμο των επιθετικών.

Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού γεμάτος φιλοδοξία στοχεύει στην υπέρβαση. Οι Κύπριοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στην Ακαδημία Πούσκας, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας και 3-2 εντός, «σφραγίζοντας» την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.

Το πρόσωπο του δεύτερου αγώνα ήταν ο Ανδρόνικος Κακουλλής. Ο 24χρονος μπήκε αλλαγή και άλλαξε το ματς, με μία ασίστ στον Κβιλιτάια και ένα προσωπικό γκολ που «κλείδωσε» την πρόκριση. Ο Κακουλλής, μαζί με τον Χαραλάμπους, αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές προσθήκες του φετινού καλοκαιριού, στα μετόπισθεν ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου στόπερ Μπάλογκαν, ενώ πολύ επικίνδυνοι είναι οι Κοκόριν και Κβιλιτάια.

Ο Άρης έχει ενισχυθεί σοβαρά και δείχνει έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, ενώ όπως τόνισε ο Νίκολιτς, η Ένωση θα πρέπει να προσέξει αρκετά το τρανζίσιον παιχνίδι της κυπριακής ομάδας, καθώς επίσης και την ποιότητα που διαθέτει στα εξτρέμ. Νέο πρόσωπο στη λίστα είναι ο Μακόσλαντ, που αποκτήθηκε από τους Ρέιντζερς και αντικατέστησε τον τραυματία Μουσούντα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Άρης Λεμεσού: Βαναΐλσον, Κορέια, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μόντνορ, Κακουλλής, Γκάουστατ, Κβιλιτάια

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.

Χωρίς Ιωαννίδη και Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός

Χωρίς τους δύο πρώτους αρχηγούς του που έχουν τεθεί νοκ-άουτ με μυϊκούς τραυματισμούς -ο Φώτης Ιωαννίδης με θλάση α’ βαθμού στον δεξιό προσαγωγό που υπέστη στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς κι ο Τάσος Μπακασέτας με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο μυ- ο «πληγωμένος» Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε το βράδυ (21:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, αναζητώντας μια νίκη «δήλωση» απέναντι σ’ έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Η Σαχτάρ των πολλών Βραζιλιάνων «έλαμψε» στον προηγούμενο γύρο του Europa League, όπου έκανε… περίπατο απέναντι στην Μπεσίκτας του «πανάκριβου» ρόστερ, όμως ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει όλα όσα δεν… έκανε στα δύο παιχνίδια με τους Ρέιντζερς, όπου η αναποτελεσματικότητά του, του στέρησε την ευκαιρία να πάρει μία μεγάλη πρόκριση.

Ο Ρουί Βιτόρια ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/8) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία της ομάδας του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με τους Ουκρανούς κι ετοιμάζει αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Στην άμυνα η τετράδα αναμένεται να είναι ίδια σε σχέση με το δεύτερο ματς απέναντι στους Σκωτσέζους, με τους Κώτσιρα, Κυριακόπουλο στα δύο άκρα και τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά κεντρικό δίδυμο μπροστά απ’ τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς θα παίξουν στον άξονα, με τον Τσέριν λίγο πιο μπροστά τους σε πιο «ελεύθερο» ρόλο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Τετέ (δεξιά) και Φακούντο Πελίστρι (αριστερά), με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να έρχεται απ’ τον πάγκο ως έξτρα επιλογή, λόγω μικροενοχλήσεων που έχει στη γάμπα.

Διαθέσιμος είναι και ο Ανάς Ζαρουρί, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και υπολογίζεται ως μία ακόμη επιλογή απ’ τον πάγκο.

Στη λίστα που δηλώθηκε απ’ τον Παναθηναϊκό στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος και οι νεαροί Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης (List B).

ΠΑΟΚ: Για το πρώτο βήμα σε «καυτή» Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στο γήπεδο της Τούμπας (20:30), προκειμένου να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα Play Off του Europa League. Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» ολοκληρώθηκε δίχως νεότερα προβλήματα.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία. Αυτοί είναι και οι μόνοι παίκτες, στους οποίους δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός.

Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ, για το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, συγκροτούν οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τάισον, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

