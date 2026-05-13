Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 27χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας νεαρός να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν λίγο πριν από τις 16.00 το απόγευμα, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Δρυμού.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός αναβάτης της μηχανής, ηλικίας 27 χρόνων και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε, λίγες ώρες αργότερα.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.
