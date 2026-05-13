Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

Ο διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision λέει ότι οι διοργανωτές παρακολουθούν τα πρότυπα ψηφοφορίας «πολύ, πολύ προσεκτικά» μετά από ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Ισραήλ να επηρεάσει τα αποτελέσματα του περσινού διαγωνισμού.

Ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ισχυρίστηκαν ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε λογαριασμούς της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίες ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ψηφίσουν πολλές φορές, ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε στο BBC ότι συμφωνεί ότι «κάποιες από τις προωθητικές καμπάνιες από ορισμένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ήταν λίγο δυσανάλογες».

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών ψηφοφορίας για τη φετινή διοργάνωση και ο Γκριν πρόσθεσε ότι όποιος παραβίαζε τους κανόνες θα «υπόκειτο σε περαιτέρω έλεγχο».

«Φιλικές αποφάσεις»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, έχει ήδη εκδώσει επίσημη προειδοποίηση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, αφού ο διαγωνιζόμενος δημοσίευσε βίντεο που προέτρεπε τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Eurovision δήλωσε ότι οι αναρτήσεις δεν ήταν στο «πνεύμα του διαγωνισμού» και έδωσε εντολή να αφαιρεθούν.

Ερωτηθείς εάν η ισραηλινή συμμετοχή θα μπορούσε να αποκλειστεί για περαιτέρω παραβιάσεις, ο Γκριν απάντησε: «Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο».

«Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξεκινάμε μια συζήτηση και προσπαθούμε να το επιλύσουμε φιλικά, χωρίς να επιδιώκουμε κυρώσεις», δήλωσε στο BBC.

Το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στους 10 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό της φετινής χρονιάς από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη το βράδυ.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ψηφοφορίας για τους ημιτελικούς δεν θα δημοσιευτούν μέχρι την ολοκλήρωση του κυρίως διαγωνισμού.

Ερωτήματα εγέρθηκαν σχετικά με τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, αφού το Ισραήλ κατέκτησε την κορυφή στην ψηφοφορία του κοινού, παρά το γεγονός ότι έλαβε μόνο 60 βαθμούς από τις εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες απονέμουν ξεχωριστές βαθμολογίες με βάση την συνθετική αξία ενός τραγουδιού.

Το Ισραήλ έλαβε το 83% των βαθμών του από το κοινό, ενώ η νικήτρια Αυστρία έλαβε μόλις το 41%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μια ισραηλινή κυβερνητική διαφημιστική εταιρεία πλήρωσε για διαδικτυακές διαφημίσεις και ενθάρρυνε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίξουν το ισραηλινό τραγούδι, δείχνοντάς τους πώς να ψηφίσουν έως και 20 φορές.

Η EBU δήλωσε ότι δεν είχε βρει στοιχεία για παρατυπίες – αλλά τον Νοέμβριο ενέκρινε νέους κανόνες που περιελάμβαναν τη μείωση στο μισό του ορίου ψήφων σε 10 και την αποθάρρυνση των «δυσανάλογων διαφημιστικών εκστρατειών» που διεξάγονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων.

Έχει επίσης καταστήσει υποχρεωτική την παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας για τους χρήστες που ψηφίζουν ηλεκτρονικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ψήφοι προέρχονται πράγματι από τη χώρα στην οποία υποβάλλονται.

Οι ψήφοι της κριτικής επιτροπής επέστρεψαν επίσης στα ημιτελικά του διαγωνισμού. Είχαν προηγουμένως ακυρωθεί όταν αποκαλύφθηκε ότι έξι κριτικές επιτροπές είχαν ανταλλάξει ψήφους στον διαγωνισμό του 2022 στο Τορίνο της Ιταλίας.

Παρά ταύτα, ο Γκριν είπε ότι είχε εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του τρέχοντος συστήματος.

«Είμαστε πολύ συνεπείς», είπε. «Έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα ψηφοφορίας για το κοινό στον κόσμο. Είναι δίκαιο, είναι αλήθεια, είναι ασφαλές.»

«Οι άνθρωποι μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πρόκειται να [επηρεάσουν] τίποτα.»

Θα επιστρέψουν οι χώρες που κάνουν μποϊκοτάζ;

Ο Γκριν είναι διευθυντής του διαγωνισμού από το 2024, έχοντας προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής των τελετών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής των Αγώνων της Κοινοπολιτείας του 2022 στο Μπέρμιγχαμ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο διαγωνισμός έχει πληγεί από διαμαρτυρίες για την εμπλοκή του Ισραήλ από διαγωνιζόμενους, οπαδούς και συμμετέχοντες που αντιτίθενται στην στρατιωτική επίθεση της χώρας στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια αποκλεισμού του Ισραήλ, πέντε ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό το 2026.

Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία, οι κυβερνήσεις των οποίων ήταν από τους πιο ένθερμους επικριτές των ενεργειών του Ισραήλ.

Μιλώντας λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη, ο Γκριν είπε ότι ελπίζει οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να επιστρέψουν.

«Έχουμε 35 μέλη της οικογένειάς μας εδώ, και αυτό είναι αρκετό για να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι», είπε. «Αλλά, ξέρετε, πέντε [απουσιάζουν] και μας λείπουν.

Όταν τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, ξέρω ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογο και θα δούμε τι θα γίνει.»

