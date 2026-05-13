Ο Εμπαπέ κάλεσε τους φιλάθλους να μην ψηφίσουν την ακροδεξιά και δεν άρεσε στη Λεπέν 

Στο στόχαστρο της γαλλικής ακροδεξιάς μπήκε ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας σε συνέντευξη του στο Vanity Fair εξέφρασε την ανησυχία για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν στην πρώτη θέση τον Εθνικό Συναγερμό.

«Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έχουμε χρήματα ή είμαστε διάσημοι, αυτά τα προβλήματα δεν μας αγγίζουν. Με αγγίζουν. Ξέρω τι σημαίνει και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη χώρα μου όταν άνθρωποι σαν αυτούς έρχονται στην εξουσία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Τζορντάν Μπαραντέλα επέστρεψε τα πυρά στον Εμπαπέ, αφήνοντας αιχμές για τις ικανότητες του στο ποδόσφαιρο. «Ξέρω τι θα συμβεί όταν ο Κιλιάν Μπαπέ φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν: ο σύλλογος θα κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ! (Και ίσως και για δεύτερη φορά σύντομα.)» έγραψε ο Μπαρντέλα στο X.

Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) https://t.co/IkZOH1aMy3 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 12, 2026

Από την πλευρά της η Λεπέν δήλωσε ότι θεωρεί καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο Εμπαπέ δεν ήθελε να κερδίσει το κόμμα της, επειδή η δική του στρατηγική να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να κερδίσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποτύχει. «Ειλικρινά πιστεύω ότι οι φίλαθλοι είναι αρκετά ελεύθεροι να γνωρίζουν ποιον θα ψηφίσουν, χωρίς να επηρεάζονται από τον Εμπαπέ», σχολίασε.

Ο πατέρας του Εμπαπέ έχει καταγωγή από το Καμερούν και η μητέρα του από την Αλγερία. Ο ίδιος μεγάλωσε στο Μποντί, όπου κατοικούν πολλοί Γάλλοι δεύτερης γενιάς με καταγωγή από την Αφρική και τη Βόρεια Αφρική.

Η Εθνική Γαλλίας έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο της ακροδεξιάς, επειδή οι περισσότεροι παίκτες προέρχονται από τις πρώην γαλλικές αποικίες. Ο Εμπαπέ έχει αποκαλύψει ότι τον αποκαλούσαν «μαϊμού», όταν στο Euro του 2020 έχασε το πέναλντι απέναντι στην Ελβετία.

