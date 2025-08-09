search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 23:36
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

09.08.2025 22:52

Εθνική μπάσκετ: Το πάλεψε αλλά «λύγισε» κόντρα στην ανώτερη Σερβία

09.08.2025 22:52
elladaBasket1

Αν κι αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική Ελλάδας έδειξε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην υπερπλήρη Σερβία, το πάλεψε ως το φινάλε, αλλά εντέλει γνώρισε την ήττα με 76-66 στην πρώτη ημέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών «EcommBx Cup», που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Χωρίς τον ηγέτη και σούπερ-σταρ της, ο οποίος είχε μείνει στην Αθήνα και θα υπολογίζεται στα επόμενα φιλικά, αλλά και τους Βασίλη Τολιόπουλο κι Όμηρο Νετζήπογλου, η «γαλανόλευκη» ομάδα έκανε στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο (26-26) έχοντας ξανά ως κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου (18π.).

Οι Σέρβοι, ωστόσο, είχαν περισσότερες λύσεις «πρώτης γραμμής», τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς (23π., 17ρ., 4ασ. σε 26:51) σε μεγάλα… κέφια και πιο «καθαρό» μυαλό στο φινάλε για να φτάσουν στη νίκη.

Η Ελλάδα έκανε πολύ καλή εκκίνηση και μπήκε με… θράσος απέναντι στους Σέρβους και σ’ όλη την πρώτη περίοδο έκαναν τα πάντα σωστά στην επίθεση και έβαλαν (πολύ) «δύσκολα» στους αντιπάλους τους. Το τρίτο φάουλ του Μήτογλου έδωσε την ευκαιρία στους Σέρβους να «ξεφύγουν» με μία διαφορά 8-9 πόντων την οποία και συντήρησαν σχετικά εύκολα σε όλο το υπόλοιπο ματς και την ανέβασαν έως και τους 11 πόντους.

Στην τελευταία περίοδο η ελληνική ομάδα έκανε ένα μικρό «ξέσπασμα» και με τα τρίποντα των Παπανικολάου, Σλούκα, Μήτογλου, μείωσε στους 3 πόντους (66-69). Κάπου εκεί όμως οι παίκτες της Εθνικής άρχισαν να λειτουργούν βιαστικά στην επίθεση, οι Σέρβοι έκαναν ένα σερί 7-0 κι χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός για να «ξαναμπεί» στο ματς η ελληνική ομάδα.

Διαιτητές: Μανχάιμ, Πέσιτς, Τσιμπούρης

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34, 55-47, 76-66

Σερβία (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Νίκολα Γιόβιτς 9 (2), Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Γιόκιτς 23, Αβράμοβιτς 5 (1), Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκσεβιτς 7, Ντόμπριτς, Γκούντουριτς 4, Στέφαν Γιόβιτς 6, Νταβιντόβατς, Μιλουτίνοβ 2, Τόπιτς.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10 (2), Παπανικολάου 6 (2), Κατσίβελης 2, Σαμοντούροφ 4 (1), Μήτογλου 18 (2), Λαρεντζάκης 8 (1), Σλούκας 11 (2), Καλαϊτζάκης, Καραγιαννίδης, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο 7, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νικολαΐδης, Μπαζίνας.

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

PODCASTS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΙΝΕΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

