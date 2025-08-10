search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 18:05
10.08.2025 17:45

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

10.08.2025 17:45
kopilasia

Δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, που διεξήχθη στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, ότι στο άθλημα γίνεται πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα.

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στον τελικό του διπλού σκιφ, καθώς οι δύο Ελληνίδες άφησαν πολλά μέτρα πίσω τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, με αποτέλεσμα ν’ ανεβούν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Στην κορυφή του κόσμου, βρέθηκε και η Βάλια Λυκομήτρου στο σκιφ. Η νεαρή κωπηλάτρια έκανε μία εντυπωσιακή διαδρομή και μετά τα πρώτα 1.300 μέτρα, προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλο της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτό, είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά εφέτος η Λυκομήτρου, μετά το Ευρωπαϊκό των Εφήβων και το Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό με την Μηλένα Κοντού.

Παράλληλα, στους εφήβους, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ, έχασαν μόνο από το πλήρωμα της Ιρλανδίας και ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης στη δίκωπο άνευ, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Τέλος, ελληνική συμμετοχή στον τελικό υπήρξε και στο τετραπλό σκιφ των Νεανίδων με τις Νεφέλη Ντάρα, Ελένη Παπαρρίζου, Παναγιώτα Καλαϊτζή και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη, να τερματίζουν στην έκτη θέση.

