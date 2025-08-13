search
Ποδόσφαιρο: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play offs του Champions League

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια για τα Play Off του Champions League, με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη να αντιμετωπίζουν τις Φενερμπαχτσέ και τους Ρέιντζερς αντίστοιχα, ενώ η πρωταθλήτρια Κύπρου η Πάφος θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα.

Συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Champions League, καθώς ο 3ος προκριματικός γύρος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τελείωσε και έγιναν γνωστά τα ζευγάρια για τα Play Off.

Τα ζευγάρια των playoffs

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ
Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Βασιλεία – Κοπεγχάγη

