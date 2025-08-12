Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία για τα προκριματικά του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) την εν Ελλάδι προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 21:00) με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην «Miejski Arena» της Κρακοβίας, για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, με τον Φώτη Ιωαννίδη να προπονείται ξανά σε φουλ ένταση και να διεκδικεί θέση ακόμη και στο βασικό σχήμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα.

Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας γι’ αυτή τη σειρά των αγώνων.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία στις 13:00 της Τετάρτης (13/8). Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ.

Συγκεκριμένα οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Κυριακόπουλος από τη List A και οι Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης από τη List B.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: «Ξεκάθαρο προβάδισμα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για την αγορά του Μαξίμοβιτς», λένε οι Σέρβοι

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας Γ’ αντιπρόεδρος στην «πράσινη» ΠΑΕ