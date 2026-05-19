Η κρίση για την οποία δεν μιλά κανείς: Στο Αφγανιστάν πουλούν τις κόρες τους για να επιβιώσουν 

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται το Αφγανιστάν, με 4 ,7 εκατομμύρια ανθρώπους -περισσότερο από το ένα δέκατο του πληθυσμού- να βρίσκονται στο κατώφλι του λιμού. Ορισμένες οικογένειες αποφασίζουν να πουλήσουν τις κόρες τους για εργασία ή γάμο, ώστε να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη τρεις στους τέσσερις ανθρώπους δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές του ανάγκες. Η ανεργία είναι σε έξαρση, η υγειονομική περίθαλψη παλεύει να επιβιώσει και η ανθρωπιστική βοήθεια έχει μειωθεί δραστκά.

Η Γκορ είναι μια από τις επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι άνδρες εδώ είναι απελπισμένοι.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι τα παιδιά μου δεν είχαν φάει για δύο μέρες», λέει ο Ραμπάνι, με φωνή που σπάει. «Ένιωσα ότι έπρεπε να αυτοκτονήσω. Αλλά μετά σκέφτηκα πώς θα βοηθήσει αυτό την οικογένειά μου; Οπότε να ‘μαι εδώ ψάχνοντας για δουλειά».

Ο Χουάτζα Αχμάντ μόλις που βγάζει μερικές λέξεις πριν αρχίσει να κλαίει. «Πεινάμε. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου πέθαναν, οπότε πρέπει να δουλέψω για να θρέψω την οικογένειά μου. Αλλά είμαι γέρος, οπότε κανείς δεν θέλει να μου δώσει δουλειά», λέει.

Όταν ανοίγει ένα τοπικό αρτοποιείο κοντά στην πλατεία, ο ιδιοκτήτης μοιράζει μπαγιάτικο ψωμί στο πλήθος. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα καρβέλια έχουν διαλυθεί, με έξι άντρες να κρατούν σφιχτά τα πολύτιμα κομμάτια.

Ξαφνικά ένας άντρας με μοτοσικλέτα φτάνει, θέλοντας να προσλάβει έναν εργάτη για να μεταφέρει τούβλα. Δεκάδες άντρες ορμούν πάνω του. Στις δύο ώρες που ο δημοσιογράφος του BBC ήταν εκεί, μόνο τρεις άντρες προσλήφθηκαν.

Στις κοντινές κοινότητες -γυμνά σπίτια σκορπισμένα σε άγονους, καφέ λόφους, με φόντο τις χιονισμένες κορυφές της οροσειράς Siah Koh- ο καταστροφικός αντίκτυπος της ανεργίας είναι σαφής.

Ο Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι παίρνει τον δημοσιογράφο στο σπίτι του και βγάζει έξω δύο από τα παιδιά του – τις επτάχρονες δίδυμες Ρόκια και Ροχίλα. Τις κρατάει σφιχτά, πρόθυμος να εξηγήσει γιατί πρέπει να κάνει αδιανόητες επιλογές.

«Είμαι πρόθυμος να πουλήσω τις κόρες μου», λέει κλαίγοντας. «Είμαι φτωχός, χρεωμένος και αβοήθητος. Γυρίζω σπίτι από τη δουλειά με ξηρά χείλη, πεινασμένος, διψασμένος, στενοχωρημένος και μπερδεμένος. Τα παιδιά μου έρχονται σε μένα λέγοντας “Μπαμπά, δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι μπορώ να δώσω; Πού είναι η δουλειά;»

Ο Αμπντούλ λέει ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει τα κορίτσια του για γάμο ή για οικιακή εργασία. «Αν πουλήσω μια κόρη, θα μπορούσα να θρέψω τα υπόλοιπα παιδιά μου για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια», λέει.

Αγκαλιάζει τη Ροχίλα, φιλώντας την καθώς κλαίει. «Μου ραγίζει την καρδιά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος». «Το μόνο που έχουμε να φάμε είναι ψωμί και ζεστό νερό, ούτε καν τσάι», λέει η μητέρα τους, Καϊχάν.

Γιατί τις κόρες και όχι τους γιους

Η επιλογή να πουλήσουν κόρες αντί για γιους οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτισμικά οι γιοι θεωρούνται ευρέως ως οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας, και στο Αφγανιστάν, με τους περιορισμούς των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση και την εργασία για γυναίκες και κορίτσια, αυτό είναι ακόμη πιο έντονο.

Επιπλέον, υπάρχει μια παράδοση στην οποία δίνεται ένα γαμήλιο δώρο στην οικογένεια του κοριτσιού από την οικογένεια του αγοριού κατά τη διάρκεια του γάμου.

Δύο από τους έφηβους γιους του Αμπντούλ και της Καϊχάν εργάζονται γυαλίζοντας παπούτσια στο κέντρο της πόλης. Ένας άλλος μαζεύει σκουπίδια, τα οποία η Καϊχάν χρησιμοποιεί ως καύσιμο για το μαγείρεμα.

Πούλησε την κόρη του στον ξάδελφο του

Ο Σαέεντ Αχμάντ λέει ότι έχει ήδη αναγκαστεί να πουλήσει την πεντάχρονη κόρη του, Σαΐκα, αφού έπαθε σκωληκοειδίτιδα και κύστη στο συκώτι της. «Δεν είχα χρήματα να πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Έτσι πούλησα την κόρη μου σε έναν συγγενή», λέει.

Η επέμβαση της Σαΐκα ήταν επιτυχής. Τα χρήματα για την επέμβαση προήλθαν από τα 200.000 Αφγάνι (3.200 δολάρια, 2.400 λίρες) για τα οποία πουλήθηκε το κορίτσι.

«Αν είχα πάρει όλο το ποσό εκείνη την εποχή, θα την είχε πάρει μακριά. Του είπα λοιπόν να μου δώσει αρκετά για τη θεραπεία της επί τόπου, και στα επόμενα πέντε χρόνια να μου δώσει τα υπόλοιπα και να την πάρει. Θα γίνει η νύφη του», εξηγεί ο Σαέεντ.

Η Σαΐκα βάζει τα μικροσκοπικά της χέρια γύρω από τον λαιμό του. Ο στενός τους δεσμός είναι εμφανής, αλλά σε πέντε χρόνια, όταν θα είναι μόλις 10 ετών, θα πρέπει να φύγει και να πάει στο σπίτι του συγγενή για να παντρευτεί έναν από τους γιους του.

«Αν είχα χρήματα, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή την απόφαση», λέει ο Σαέεντ. «Αλλά μετά σκέφτηκα, τι θα γινόταν αν πέθαινε χωρίς την επέμβαση; «Το να χαρίζεις ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία προκαλεί πολύ άγχος. Οι γάμοι ανηλίκων έχουν τα προβλήματά τους. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούσα να πληρώσω για τη θεραπεία της, σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον θα είναι ζωντανή».

Η πρακτική του γάμου ανηλίκων παραμένει ευρέως διαδεδομένη στο Αφγανιστάν και αυξάνεται λόγω του περιορισμού της εκπαίδευσης των κοριτσιών από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Σαΐντ λάμβανε κάποια βοήθεια. Τότε, αυτός και η οικογένειά του -όπως εκατομμύρια άλλοι Αφγανοί- λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια: αλεύρι, μαγειρικό λάδι, φακές και συμπληρώματα για παιδιά.

Μειώθηκε 70% η ανθρωπιστική βοήθεια

Ωστόσο, οι μαζικές περικοπές στη βοήθεια τα τελευταία χρόνια, έχουν στερήσει από τη μεγάλη πλειοψηφία, αυτή τη σωτήρια βοήθεια. Οι ΗΠΑ -κάποτε κορυφαίος δωρητής στο Αφγανιστάν- μείωσαν σχεδόν όλη τη βοήθεια προς τη χώρα πέρυσι. Πολλοί άλλοι βασικοί δωρητές έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι η βοήθεια που έχει ληφθεί μέχρι στιγμής φέτος, είναι 70% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.

Η σοβαρή ξηρασία -η οποία έχει επηρεάσει περισσότερες από τις μισές επαρχίες της χώρας- επιδεινώνει τα προβλήματα. «Δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν – ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από ΜΚΟ», λέει ο χωρικός Αμπντούλ Μαλίκ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία κατέλαβε την εξουσία το 2021, επιρρίπτει επίσης την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αφγανιστάν, η οποία αναγκάστηκε να φύγει καθώς οι ξένες δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη χώρα.

«Κατά τη διάρκεια των 20 ετών της εισβολής, δημιουργήθηκε μια τεχνητή οικονομία λόγω της εισροής αμερικανικών δολαρίων», λέει στο BBC ο Αμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. «Μετά το τέλος της εισβολής, κληρονομήσαμε φτώχεια, κακουχίες, ανεργία και άλλα προβλήματα».

Ωστόσο, οι ίδιες οι πολιτικές των Ταλιμπάν, ιδίως οι περιορισμοί τους κατά των γυναικών, είναι επίσης ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι δωρητές απομακρύνονται. Όταν ρωτήθηκε, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απέρριψε οποιαδήποτε ευθύνη για την αποχώρηση των δωρητών, δηλώνοντας αντ’ αυτού ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να πολιτικοποιείται».

Ο Φιτράτ επισημαίνει επίσης τα σχέδια των Ταλιμπάν «για τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της εφαρμογής μεγάλων οικονομικών έργων», κατονομάζοντας μερικά έργα υποδομών και εξόρυξης.

Αυξήθηκε η παιδική θνησιμότητα

Αλλά ενώ τα μακροπρόθεσμα έργα μπορεί να βοηθήσουν μια μέρα, είναι σαφές ότι υπάρχουν εκατομμύρια που απλά δεν θα επιβιώσουν χωρίς επείγουσα βοήθεια.

«Το παιδί μου πέθανε από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων… Όταν ένα παιδί είναι άρρωστο και πεινασμένο, είναι προφανές ότι θα πεθάνει», λέει ο Μοχαμάντ Χασέμ, του οποίου το 14μηνο κοριτσάκι πέθανε πριν από λίγες εβδομάδες. Ένας ντόπιος μεγαλύτερος άνδρας, αναφέρει ότι η παιδική θνησιμότητα, κυρίως λόγω υποσιτισμού, έχει «αυξηθεί πραγματικά» τα τελευταία δύο χρόνια.

Εδώ, ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία θανάτων. Το νεκροταφείο είναι το μόνο μέρος για να βρει κάποιος στοιχεία για την αύξηση των παιδικών θανάτων. Εκεί υπήρχουν περίπου διπλάσιοι μικροί τάφοι από μεγάλους – υποδηλώνοντας διπλάσιο αριθμό παιδιών από ενήλικες.

Στο επαρχιακό νοσοκομείο του Τσαγκχαράν κάθε κρεβάτι στη μονάδα νεογνών φιλοξενεί δύο μωρά. Τα περισσότερα από αυτά είναι λιποβαρή και η πλειοψηφία τους αγωνίζεται να αναπνεύσει από μόνη τους. Μια νοσοκόμα μεταφέρει μια μικρή κούνια με νεογέννητα δίδυμα κορίτσια. Είναι δύο μήνες πρόωρα. Το ένα ζυγίζει 2 κιλά, το άλλο μόλις 1 κιλό. Βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως τέθηκαν σε οξυγόνο. Η μητέρα τους, η 22χρονη Σακίλα, αναρρώνει στο μαιευτήριο.

«Είναι αδύναμη επειδή δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα όταν ήταν έγκυος, μόνο ψωμί και τσάι», εξηγεί η γιαγιά των διδύμων, η Γκουλμπαντάν. «Γι’ αυτό τα μωρά βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση».

Λίγες ώρες αργότερα, το μεγαλύτερο από τα δύο μωρά πέθανε. «Οι γιατροί προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά πέθανε», λέει η πληγωμένη γιαγιά της την επόμενη μέρα. «Τύλιξα το μικροσκοπικό της σώμα και την πήγα σπίτι. Όταν το έμαθε η μητέρα της, λιποθύμησε». Η Γκουλμπαντάν δείχνει το μωρό που επέζησε, προσθέτοντας: «Ελπίζω τουλάχιστον να επιβιώσει».

Η νοσοκόμα Φατίμα Χουσεΐνι λέει ότι υπάρχουν μέρες που πεθαίνουν έως και τρία μωρά. «Στην αρχή, το έβρισκα πολύ δύσκολο όταν έβλεπα παιδιά να πεθαίνουν. Αλλά τώρα έχει γίνει σχεδόν φυσιολογικό για εμάς», λέει.

Ο δρ Μουχάμαντ Μόσα Όλντατ, ο οποίος διευθύνει τη μονάδα νεογνών, λέει ότι το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει έως και 10%, κάτι που «δεν είναι αποδεκτό». «Αλλά λόγω της φτώχειας, το φορτίο των ασθενών αυξάνεται καθημερινά», λέει. «Και εδώ επίσης δεν έχουμε τους πόρους για να φροντίσουμε σωστά τα μωρά».

