Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη αμέσως μετά τον Τραμπ (Video)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο για κρατική επίσκεψη, μόλις τέσσερις ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Κίνα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα – η 25η του, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης – αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Πεκίνου στην παγκόσμια σκηνή ως κέντρο παγκόσμιας διπλωματικής δραστηριότητας.

Υπογραμμίζει επίσης τη βαθιά σχέση μεταξύ του Πούτιν και του ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συναντήσεις του Σι με οποιονδήποτε δυτικό ηγέτη.

Russian President Vladimir Putin has arrived in Beijing for a two-day visit, a TASS correspondent reported.



May 19, 2026

«Η φιλοξενία δύο από τους πιο ισχυρούς ηγέτες στον κόσμο μέσα σε λίγες μέρες δείχνει την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση της Κίνας για τη θέση και τη θέση της στον κόσμο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής στο International Crisis Group.

Είπε ότι ο Σι «πιθανώς θέλει να υπενθυμίσει στον Τραμπ ότι το Πεκίνο έχει άλλες σταθερές και ισχυρές σχέσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί, επομένως η Ουάσινγκτον δεν μπορεί εύκολα να απομονώσει ή να βλάψει το Πεκίνο αν προσπαθήσει να το κάνει».

Η επίσκεψη του Πούτιν έρχεται καθώς εισέρχεται σε αυτό που μπορεί να είναι η πιο δύσκολη περίοδος της μακράς διακυβέρνησής του. Η εικόνα του ισχυρού άνδρα στο εσωτερικό αρχίζει να κλονίζεται, καθώς η Ρωσία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία φέτος. Τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας αυξάνουν σταθερά την εξάρτησή της από την Κίνα, μετατρέποντας αυτό που το Κρεμλίνο παρουσιάζει ως εταιρική σχέση ίσων σε μια πολύ πιο εξαρτημένη σχέση, σύμφωνα με τον Guardian.

Putin lands in China, where he is welcomed by Chinese Foreign Minister Wang Yi. May 19, 2026

Ο Ρώσος ηγέτης δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μηνυμα προς την Κίνα την παραμονή της επίσκεψης. Είπε ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είχαν φτάσει σε «ένα πρωτοφανές επίπεδο», επισημαίνοντας το αυξανόμενο διμερές εμπόριο των χωρών, το γεγονός ότι οι διακανονισμοί διεξήχθησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ρούβλια και γιουάν αντί για το δολάριο ΗΠΑ, και τις αμοιβαίες πολιτικές απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας για τους Κινέζους και Ρώσους ταξιδιώτες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Guo Jiakun, δήλωσε την Τρίτη: «Η φιλία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας θα εμβαθύνει περαιτέρω και θα ριζώσει πιο βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων» με τη στρατηγική καθοδήγηση του Σι και του Πούτιν.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που το Πεκίνο και η Μόσχα υπέγραψαν μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και 25 χρόνια από τότε που υπέγραψαν τη «συνθήκη καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας».

Τα σχόλια του Πούτιν σχετικά με τις συναλλαγές που δεν είναι σε δολάρια υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο οι δύο χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι των δυτικών κυρώσεων, οι οποίες βασίζονται στην κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου για να είναι αποτελεσματικές.

Η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία έχει αγοράσει ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

May 19, 2026

Οι αναλυτές θα παρακολουθούν αν ο Πούτιν και ο Σι θα καταλήξουν σε συμφωνίες για περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας. Το πιο σημαντικό έργο που συζητείται είναι η Δύναμη της Σιβηρίας 2, ένας αγωγός φυσικού αερίου μήκους 2.600 χλμ. που θα προσθέσει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας φυσικού αερίου στις ροές της Ρωσίας προς την Κίνα. Ο αγωγός θα διασχίζει τη Μογγολία και θεωρείται από το Κρεμλίνο ως κλειδί για την αναπλήρωση των χαμένων ευρωπαϊκών εξαγωγικών αγορών.

Μια πρόσθετη χερσαία προμήθεια ενέργειας από τη Ρωσία θα μείωνε την εξάρτηση της Κίνας από το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει παραλύσει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Αλλά θα μπορούσε επίσης να κάνει την Κίνα υπερβολικά εξαρτημένη από τη Ρωσία σε μια εποχή που η Κίνα θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτάρκεια.

Ο Πούτιν υπήρξε ένα παρασκηνιακό πρόσωπο στην ευαίσθητη σχέση του Σι με τις ΗΠΑ. Καθώς ο Σι έκανε στον Τραμπ μια σπάνια ξενάγηση στην ιδιωτική του κατοικία στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, ο Κινέζος ηγέτης είπε ότι ο Πούτιν ήταν ένας από τους λίγους άλλους ξένους ηγέτες που είχαν προσκληθεί στο συγκρότημα Zhongnanhai, που μερικές φορές αναφέρεται ως το Κρεμλίνο της Κίνας. «Ωραία», απάντησε ο Τραμπ.

Η Κίνα έχει επίσης πληγεί από δυτικές κυρώσεις ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτόν τον μήνα, η κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε «αυστηρό διάβημα» για το γεγονός ότι το Λονδίνο είχε προσθέσει δύο κινεζικές οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι δυτικές χώρες έχουν επικρίνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του Πεκίνου προς τη Ρωσία μέσω οικονομικών δεσμών και εξαγωγής εξοπλισμού διπλής χρήσης με στρατιωτικές εφαρμογές.

Η Ουκρανία δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς ούτε στις αμερικανικές ούτε στις κινεζικές περιλήψεις της κύριας διμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Σι την περασμένη εβδομάδα. Αλλά οι FT αργότερα ανέφεραν ότι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την αξιολόγηση της συνόδου κορυφής από τις ΗΠΑ, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν μπορεί να καταλήξει να μετανιώσει για τον πόλεμο. Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, όσο και ο ίδιος ο Τραμπ διέψευσαν το δημοσίευμα.

Εάν αποδειχθούν ακριβείς, τα σχόλια του Σι πιθανώς αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη επίγνωση της Κίνας για τις δυσκολίες της Ρωσίας, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο εσωτερικό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σε μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αδιέξοδο, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την Τρίτη, ένας Ρώσος βουλευτής από τη Σιβηρία ζήτησε την «ταχεία λήξη» του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η οικονομία της Ρωσίας «δεν θα αντέξει μια παρατεταμένη συνέχιση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» – μια σπάνια δημόσια αναγνώριση της πίεσης που ασκεί η σύγκρουση στη χώρα.

