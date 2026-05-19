Στην Ζάκυνθο για διακοπές ο Λαμίν Γιαμάλ πριν από το Μουντιάλ (Video)

Στη Ζάκυνθο κάνει τις διακοπές του ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σε λίγους μήνες θα παίξει και με την Εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ.

Ο σούπερ σταρ των “μπλαουγκράνα” εθεάθη από διάφορες σελίδες να κάνει βόλτα στην περιοχή του Λαγανά και σε άλλα σημεία του νησιού, συνοδεία της συντρόφου του αλλά και της προσωπικής του ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr ήρθε στο νησί του Ιονίου με ιδιωτικό τζετ και αναμένεται σύντομα να αναχωρήσει καθώς ήρθε για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης μετά από μια απαιτητική σεζόν που είχε ευτυχή κατάληξη με την κατάκτηση της La Liga.

Για άλλη μια φορά η Ζάκυνθος αποτελεί πόλο έλξης για σπουδαίους αθλητές, καθώς στο παρελθόν έχουν επισκεφτεί το νησί ο Rafa Nadal, ο Magic Johnson, o Αrjen Robben και πολλοί ακόμα.

🙃 Lamine Yamal, lesionado, de vacaciones por Grecia



