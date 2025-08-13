Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

Το δίδυμο Τσιτσιπά/Νταρντέρι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο Νο.8 του ταμπλό στο διπλό, γνωρίζοντας την ήττα από τους Ούγκο Νις κα Εντουάρ Ροζέρ Βασελάν με 7-5, 7-5 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Οι δύο αθλητές ήταν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια του ματς, ωστόσο δύο breaks (ένα σε κάθε σετ) τους κόστισαν την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά. Η ήττα αυτή σήμανε και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Έλληνα τενίστα στο Σινσινάτι, μιας και τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12/8) είχε ηττηθεί και στο μονό από τον Μπενζαμίν Μπονζί.

Παράλληλα με τον Στέφανο Τσιτσιπά αγωνίστηκε και ο Κάρλος Αλκαράθ, για το ταμπλό του μονού, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, φτάνοντας τις 50 νίκες στη φετινή σεζόν. Στη φάση των “16”¨ο Ισπανός θ’ αντιμετωπίσει τον Λούκα Νάρντι, ο οποίος επικράτησε του Γιάκουμπ Μένσικ με 6-2, 2-1.

Για το ταμπλό των γυναικών η Κόκο Γκοφ πήρε πρόκριση στη 16άδα άνευ αγώνος, μια και η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα αποσύρθηκε από τουρνουά λόγω τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: «Ξεκάθαρο προβάδισμα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για την αγορά του Μαξίμοβιτς», λένε οι Σέρβοι

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας Γ’ αντιπρόεδρος στην «πράσινη» ΠΑΕ