search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 08:07
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 07:39

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

13.08.2025 07:39
tsitsipas-service

Το δίδυμο Τσιτσιπά/Νταρντέρι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο Νο.8 του ταμπλό στο διπλό, γνωρίζοντας την ήττα από τους Ούγκο Νις κα Εντουάρ Ροζέρ Βασελάν με 7-5, 7-5 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Οι δύο αθλητές ήταν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια του ματς, ωστόσο δύο breaks (ένα σε κάθε σετ) τους κόστισαν την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά. Η ήττα αυτή σήμανε και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Έλληνα τενίστα στο Σινσινάτι, μιας και τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12/8) είχε ηττηθεί και στο μονό από τον Μπενζαμίν Μπονζί.

Παράλληλα με τον Στέφανο Τσιτσιπά αγωνίστηκε και ο Κάρλος Αλκαράθ, για το ταμπλό του μονού, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, φτάνοντας τις 50 νίκες στη φετινή σεζόν. Στη φάση των “16”¨ο Ισπανός θ’ αντιμετωπίσει τον Λούκα Νάρντι, ο οποίος επικράτησε του Γιάκουμπ Μένσικ με 6-2, 2-1.

Για το ταμπλό των γυναικών η Κόκο Γκοφ πήρε πρόκριση στη 16άδα άνευ αγώνος, μια και η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα αποσύρθηκε από τουρνουά λόγω τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: «Ξεκάθαρο προβάδισμα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για την αγορά του Μαξίμοβιτς», λένε οι Σέρβοι

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας Γ’ αντιπρόεδρος στην «πράσινη» ΠΑΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enoikia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

EFORIA YPALILOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Νέες αλλαγές για πλήρη αυτοματοποίηση του χρόνου

tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

autokihnitio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

astegos new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απειλεί ξανά με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσιγκτον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 08:05
enoikia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

EFORIA YPALILOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Νέες αλλαγές για πλήρη αυτοματοποίηση του χρόνου

tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

1 / 3