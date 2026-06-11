Nothing to Hide – Μια παράσταση για όσους τολμούν να φανούν

«Λυγίσαμε τα πόδια για να δούμε τον κόσμο από χαμηλά, όπως τον βλέπουν τα φυτά, τα ζώα και τα παιδιά. Σκόπιμα παραμορφώσαμε το πρόσωπο, απωθώντας τη φυσική τάση για ορθή έκφραση. Όταν το σώμα απελευθερώνεται από τα κοινωνικά δεσμά, εκπληκτικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν». Tatsumi Hijikata

Μετά το Μιλάνο και τη Λισαβόνα, η πολυμορφική παράσταση «Nothing to Hide» φθάνει στον τελικό της προορισμό, την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστεί για 5 ημέρες, από τις 16 ως τις 20 Ιουνίου στο Σύγχρονο Θέατρο και το Θέατρο Αλκμήνη. Το «Nothing to Hide» είναι το απόσταγμα του διετούς ευρωπαϊκού έργου BIOKINETICS, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ε.Ε., με τη συμμετοχή ανάπηρων και μη καλλιτεχνών από Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Οι εργασίες του BIOKINETICS θα ολοκληρωθούν στις 21 Ιουνίου με συμπόσιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου με θέμα «Το ανάπηρο σώμα στην Τέχνη», με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων από τον χώρο της πολιτικής.

Όταν η διαφορά γίνεται διάλογος

Στο «Nothing to Hide» διαφορετικά σώματα και ψυχές συναντιούνται δημιουργώντας μια συμπεριληπτική και συνεχώς εξελισσόμενη σκηνική γλώσσα. Μέσα από χορό, υποκριτική και ζωντανή μουσική, το έργο αναπτύσσει μια αισθητική που σέβεται τη μοναδικότητα κάθε ερμηνευτή, αποτυπώνοντας στη ροή της την ιστορία διαχείρισης του «διαφορετικού» μέσα στους αιώνες. Το έργο εξερευνά το σώμα ως χώρο μεταμόρφωσης, ευαλωτότητας και σύνδεσης. Ο περιορισμός γίνεται πιθανότητα και η διαφορά γίνεται διάλογος· τα σώματα υποστηρίζουν, μεταφέρουν και αναδιαμορφώνουν το ένα το άλλο σε μια συνεχή ανταλλαγή μεταξύ αυτονομίας και αλληλεξάρτησης. Οι συναντήσεις ξεδιπλώνονται σε ντουέτα, τρίο και ομαδικές συνθέσεις, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη, ο ρυθμός και η αφή να χτίσουν μια κοινή γλώσσα. Το «Nothing to Hide» προσκαλεί το κοινό σε μια ποιητική και πολιτική εμπειρία για την ορατότητα, την ένταξη και την ισχυρή πράξη του να σε βλέπουν.

Παραστάσεις και είσοδος

Σύγχρονο Θέατρο (Ευμολπιδών 45, Γκάζι, τηλ. 210 3464380) 16 & 17 Ιουνίου στις 21:00

Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, τηλ. 210 3428650) 18/6 στις 20:00 | 19/6 στις 18:30 | 20/6 στις 13:00

Τιμές: Γενική είσοδος 12€ | Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+) 8€ | Παιδιά κάτω των 10: δωρεάν Προπώληση: Ticket Services online, τηλ. 210 7234567, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, τηλ. 210 9469600) Συμπόσιο «Το ανάπηρο σώμα στην Τέχνη» — 21 Ιουνίου στις 10:00 | Είσοδος ελεύθερη

Χορεύουν – ερμηνεύουν: Ειρήνη Ζαχαρά, Μαρία Ζωή Τερζοπούλου, Τάνυα Βάσδαρη, Ελένη Κόντζιλα, Έλλη Μπογιάκη, Κωνσταντίνα Καστέλλου, Χρήστος Κυπριώτης, Άννα Ελεφάντη, Marco De Meo, Vlad Scolari, Red, Richardo Machado, Teresa Lanhoso, Vera Souschek, Bruno Rodrigues και Γιώργος Χρηστάκης.

Σύνθεση – Μουσικοί επί σκηνής: Κιθάρα: Σοφία Χριστακάκου | Μπάσο: Tizio Tiziano

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Καλλιτεχνικός διευθυντής/χορογράφος: Γιώργος Χρηστάκης | Εταίροι: DAGIPOLI DANCE Co, FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA, VOARTE, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | Συνεργάτες: CONTAMINA APS, CIM DANCE COMPANY