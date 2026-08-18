Τι σημαίνει η πινακίδα που μοιάζει με αποτσίγαρο

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Τι σημαίνει άραγε το -για πολλούς- άγνωστο σήμα που θυμίζει αποτσίγαρο και για τι κινδύνους ακριβώς μας προειδοποιεί;

Γιατί είναι σημαντική η σήμανση

Πολλοί οδηγοί θυμούνται τα σήματα μέχρι να πάρουν το δίπλωμα και έπειτα τα ξεχνούν. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή ενημέρωση για την οδική σήμανση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Το σήμα που σε πρώτη ματιά θυμίζει «αποτσίγαρο» είναι στην ουσία ένα προειδοποιητικό τρίγωνο που σημαίνει πως ο δρόμος από ασφαλτόδρομος γίνεται χωματόδρομος.

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