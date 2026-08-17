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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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17.08.2026 11:04

Μπορούν οι κάμερες να γράψουν δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα;

17.08.2026 11:04
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Οι σύγχρονες κάμερες τροχαίας μπορούν να παρακολουθούν πολλά οχήματα και διαφορετικές λωρίδες ταυτόχρονα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο που εμφανίζεται στη φωτογραφία θα λάβει αυτομάτως και πρόστιμο.

Οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα, τα οποία μπορούσαν να μετρήσουν ένα όχημα κάθε φορά.

Πλέον, με τη βοήθεια ραντάρ, αισθητήρων LiDAR, αναγνώρισης πινακίδων και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, είναι δυνατόν να καταγράφονται συγχρόνως διαφορετικά αυτοκίνητα, ακόμη και όταν κινούνται παράλληλα.

Μπορούν να βεβαιωθούν δύο παραβάσεις την ίδια στιγμή;

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