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15.08.2026 17:08

Πόσο ακριβείς είναι οι κάμερες ταχύτητας; – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

15.08.2026 17:08
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Οι κάμερες ταχύτητας διαθέτουν συγκεκριμένα όρια ακρίβειας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί έχουν δικαίωμα να ξεπερνούν το όριο του δρόμου.

Η συνεχής επέκταση των συστημάτων αυτόματης καταγραφής παραβάσεων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους. Ένα από τα συχνότερα αφορά το εάν υπάρχει ανοχή στις κάμερες ταχύτητας, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή προστίμων εξαιτίας μιας πιθανής απόκλισης στη μέτρηση. Η απάντηση χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση. Οι συσκευές μέτρησης μπορεί να διαθέτουν ένα τεχνικό περιθώριο σφάλματος, αλλά αυτό δεν αποτελεί επιπλέον επιτρεπόμενη ταχύτητα για τον οδηγό. Το νόμιμο όριο παραμένει εκείνο που αναγράφεται στην πινακίδα.

Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 18:58
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